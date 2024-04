El oficialismo apuesta a primera vuelta y la oposición a una segunda ronda; se incrementan las críticas hacia el Gobierno y presión a la Junta Central Electoral

Los dos bloques políticos que compiten por el poder presidencial y congresual para las elecciones del 19 de mayo comienzan a partir de hoy la ruta final hacia la cita en las urnas, cada uno con una visión distinta. Mientras la alianza que encabeza el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) apuesta todo para ganar en la primera vuelta las elecciones presidenciales, la jugada opositora es forzar una segunda vuelta electoral.



Por el discurso de las principales figuras de la oposición se sabe que en la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se ha descartado la posibilidad de una victoria en primera vuelta, al menos en lo que se puede prever en el curso de los acontecimientos políticos de cara a mayo.



Leonel Fernández, Danilo Medina, Miguel Vargas, Abel Martínez y Francisco Javier García, son de las figuras de la oposición que han expresado públicamente en distintos escenarios, que al PRM y al presidente Luis Abinader no les alcanzan los números para ganar en primera vuelta. En el caso del expresidente Medina ha dicho que evitar esa posibilidad depende del trabajo conjunto de la oposición.



En tanto, Leonel Fernández, que además es el candidato presidencial de la FP, ha afirmado que las encuestas que hablan de un triunfo del PRM en primera vuelta son parte de la propaganda del partido oficial para generar una percepción favorable en ese sentido. En los cálculos de Fernández, con el 22% de apoyo y el 78% en contra, la reelección de Abinader no tiene posibilidades de triunfo en primera vuelta y una derrota segura en el balotaje.



Desde las elecciones del 18 de febrero, en las que el oficialista ganó más del 80% de las alcaldías y junto a los aliados obtuvo el 60% de los votos, el PRM ha continuado su estrategia de “conquista” de dirigentes de la oposición, especialmente del PLD y la FP, mientras sus principales voceros en los medios de comunicación y redes sociales mantienen la expectativa de un triunfo arrollador de Abinader en primera vuelta. Las encuestas más acreditadas que se han publicado también hablan de un triunfo del presidente de la República en primera vuelta con porcentajes que van desde 53% hasta 64%. Otras firmas lo colocan en posición de segunda vuelta y establecen que el presidente Abinader puntea 45%.



Los partidos de oposición que integran la alianza Rescate RD, habrían definido la realización de actividades conjuntas que se desarrollarían en Santiago y el Gran Santo Domingo.



El PLD, la FP y el PRD también estarían desarrollando una estrategia de comunicación conjunta para mejorar su posicionamiento en la percepción del electorado. Previo al asueto de la Semana Santa, la alianza Rescate RD dio un golpe de efecto con un evento conjunto que incluyó la participación de Leonel, Danilo, Abel y Miguel Vargas en un mismo escenario.



El PRM no ha realizado actividades proselitistas de cara a las elecciones de mayo, pero arrancará oficialmente la campaña concluido el asueto de la Semana Santa.



Oposición arrecia críticas



Los partidos de oposición, tanto los que integran Rescate RD como los que no forman parte de esa coalición, han arreciado las críticas al Gobierno y la presión a la Junta Central Electoral (JCE) para que evite el supuesto uso de los recursos del Estado en la campaña en los que estaría incurriendo el partido oficial para beneficiar a sus candidatos.



Además de los reclamos por mayor equidad en la competencia electoral, la mayor batalla de los partidos de oposición es por la entrega del 50% de los recursos que alega le ha recortado el Gobierno. El artículo 224 de la Ley 20/23 define la asignación de los fondos a los partidos políticos. Especifica un 1/4 % del presupuesto para los años en los que no se hacen elecciones y de medio por ciento en el año electoral.



Según las organizaciones opositoras, el monto correspondiente a este año es de 5 mil 111 millones de pesos, pero que el Gobierno solo les asignó poco más de 2 mil 500 millones. La JCE ha dado la razón a los partidos reclamantes y ha instado a las instituciones del Gobierno a cumplir con lo establecido en la Ley.



El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la semana pasada un amparo de extrema urgencia que presentaron los partidos de oposición ante esa corte. La oposición ha advertido que no aceptará esa decisión y que continuará los reclamos para la entrega de los recursos que establece la ley.

JCE retoma operativos de motivación al voto

La Junta Central Electoral (JCE) retomó a los operativos de “Motivación al Voto” que puso en ejecución para las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero de 2024, ahora con miras a las presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Estos operativos se realizan en consonancia con la meta institucional de lograr que la mayoría de las personas hábiles para ejercer el voto acudan a las urnas.