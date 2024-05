Los partidos políticos de oposicion reiteraron sus preocupaciones sobre el proceso electoral de mañana

Los partidos que integran la Alianza Progresista que apoya la reelección del presidente Luis Abinader y la coalición de partidos de oposición Rescate RD, se reunieron por separado con distintas misiones de observadores internacionales, acreditadas por la Junta Central Electoral (JCE) con miras a las elecciones de mañana domingo.



En ese sentido, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibió este viernes 17 de mayo a una delegación de 73 observadores internacionales, a los que invitó a través de la Alianza Progresista, para que desarrollen su misión observadora en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo.



Entre los observadores se encuentran cinco expresidentes que son Luis Guillermo Solís Rivera, expresidente de la República de Costa Rica, por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y jefe de la Misión de Observación Electoral de la Alianza Progresista, Marco Vinicio Cerezo, ex Presidente de la República de Guatemala y exsecretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).



También, Ricardo Andrés Lagos Weber, senador de la República de Chile por la Circunscripción 6, Región de Valparaíso, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, expresidente de la República de Cabo Verde, por el partido Movimiento para la Democracia y Rosalía Arteaga, expresidenta, vicepresidenta y ministra de Educación de la República del Ecuador.



Fernández reitera denuncias



En una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el candidato presidencial Leonel Fernández expresó su preocupación sobre las elecciones en la República Dominicana.



Fernández alertó sobre la tendencia del partido oficialista a comprar la voluntad popular mediante la adquisición masiva de cédulas.



Según las declaraciones de Fernández, el gobierno tiene la intención de volver a comprar cédulas para inducir a la abstención. Señaló que el cálculo detrás de esta estrategia es que, al reducir la participación electoral, se acercarán al 50% más 1 de los votos.



El exmandatario instó a estar vigilantes y a evitar que se repita la compra masiva de cédulas que ocurrió en febrero.



Los representantes de la OEA tomaron nota de las preocupaciones expresadas durante la reunión. La Misión Electoral de la OEA en República Dominicana está encabezada por el expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.



El presidente de la Fuerza del Pueblo, indicó que “entendemos que la Policía Militar Electoral debe actuar con sentido de equilibrio y de prudencia”.



PLD y observadores Copppal



El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez y el ex presidente de la República Danilo Medina, presidente del PLD, recibieron a la comisión de Observadores Electorales Internacionales de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).



El presidente de la Copppal, Alejandro Moreno Cárdenas, encabeza la misión, compuesta por cien observadores de 25 países que forman parte del Observatorio Electoral de la Copppal, con sede en Buenos Aires, Argentina, que dirige Dolores Gandulfo.



Los países representados en la misión de observación son: México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Bonaire, Venezuela, Perú, Aruba, Puerto Rico, Surinam, El Salvador, Guatemala, Belice, Jamaica; además dirigentes de partidos provenientes de Europa, Asia y África.



Después del intercambio de saludos entre el equipo de coordinación de la misión de observadores con el candidato presidencial del PLD y la dirección partidaria, se produjo un amplio encuentro de los observadores con la dirección peledeísta, para informar sobre el trabajo realizado y las perspectivas de la organización con miras a los comicios del domingo.



Con Abel Martínez y Danilo Medina participaron también Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del PLD; los miembros del Comité Político Robert de la Cruz y Johnny Pujols; y el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, Marcos Díaz y Elic Fernández.



Internacional Socialista



El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ofreció detalles sobre la delegación de observación electoral de la Internacional Socialista (IS) que invitó al país en ocasión de las elecciones presidenciales y congresuales del domingo.



El presidente y candidato presidencial perredeísta, Miguel Vargas Maldonado, indicó que dicha delegación está integrada por importantes dirigentes de varios partidos miembros de la IS, encabezada por la coordinadora de su Secretariado General, Chantale Yinga Wandji Epse Kambina.



“Con ella pueden documentarse situaciones como el uso y abuso de los recursos del Estado en favor de los candidatos oficialistas y trabajar para impedir que estas y otras prácticas se ejecuten el día de la votación”, refirió Miguel Vargas Maldonado.

Leonel Fernández y el jefe de la misión de observadores de la OEA, Eduardo Frei.

Observadores velarán por la transparencia

Las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo contarán con más de 400 observadores internacionales que conforman más de 20 misiones acreditadas por la Junta Central Electoral (JCE).

Estas misiones tienen la tarea de supervisar el proceso electoral y garantizar su transparencia y legitimidad.



Entre las principales misiones se encuentra la de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien ha destacado la importancia de consolidar la democracia mediante elecciones claras y transparentes.



Otras organizaciones como la Unión Interamericana de Organismos Electorales y la Unión Europea también están presentes.

Leonel Fernández

Hay que estar vigilantes con el tema relativo a la compra de cédulas, que no queremos que se repita en esta ocasión”.