Mientras funcionarios de la comunidad dominicana en el exterior destacan el trabajo político y electoral que realizan en favor de la diáspora, dirigentes comunitarios que residen allí destacan que no se sienten representados por las autoridades.



Tanto los funcionarios como los dirigentes hablaron por separado al ser entrevistados por la periodista Katherine Hernández en el podcast “Tu voz, tu voto” que desarrolla CDN, un espacio en víspera de las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo 19 de mayo.



El presidente del Concejo Municipal de Paterson, New Jersey, Alex Méndez, cree que la comunidad dominicana va a ser historia en estas elecciones, tras resaltar que la Junta Central Electoral (JCE) estuvo muy activa en los empadronamientos. “Que no sea sorpresa para todos los partidos políticos que le tienen que poner atención a la comunidad dominicana en el exterior, porque va a votar masivamente”, indicó



Ángel Pichardo, cónsul dominicano en New Jersey, dijo que están activos en el tema electoral y tienen una gama de dirigentes para trabajar con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de que la JCE tiene muchos técnicos para dirigir las mesas comiciales. “Sí, se está trabajando”, acotó.



De su lado, Luis Vélez (puertorriqueño), vicepresidente del Concejo Municipal de Paterson, New Jersey, dijo que el Gobierno dominicano está muy activo en la comunidad y ha visto muchas personas que promocionan sus candidatos.



La otra campana



Al participar en el podcast junto a los funcionarios, Víctor Jiménez, comunicador y colaborador de CDN, explicó que los partidos políticos hacen un gran trabajo a nivel estructural, pero que no lo transfieren a la población. “Yo me refiero a esa parte de la población que no está ligada a ningún partido, hay que buscar la forma de incentivarla a que vote”, señaló.



Otros dirigentes criollos que se expresaron al respecto, pero en otro podcast, fueron Juan Villar, profesor durante más de 30 años de la Escuela Luperón, en Washington Heights y aspirante a diputado; Yanet García, destacada dirigente comunitaria, emprendedora y ejecutiva; y Henry Francisco, primer dominicano propietario de una marca de bicicleta de marca internacional.



Juan Villar lamentó que a pesar de que hace más de una década que la comunidad ejerce el voto a nivel congresual, los diputados les fallaron. Según él, la mayoría de los electos asumen algún interés particular; son elegidos en un partido, pero olvidan que es para servir al pueblo y se vuelven presos de una agenda partidaria; y nunca han construido un consenso en la comunidad.



Madre lucha para transmitir cultura dominicana a sus hijas



Yanet García dijo que es madre de dos jóvenes y siempre ha luchado para inculcarles la cultura dominicana. Lo hacía mediante la lectura de libros y tratando de introducirlas en actividades, “pero como no existían, tuvimos que inventárnoslas”, dice. “Así empezamos, haciendo pequeñas actividades comunitarias en fechas alegóricas, que luego devinieron en organizaciones que ya son un poco más permanentes”, narró.



La emprendedora entiende que a esa segunda generación de dominicanos hay que introducirles la cultura de la RD, para que no olviden sus raíces, que es de donde vienen.

Aboga para que haya vínculos con comunidad

Henry Francisco considera que quien representa a la comunidad del exterior debe tener un vínculo con ella, ser de ella y darse a conocer por la diáspora. “Si vives acá, vives acá; no vas a vivir allá (en RD)”, afirmó. Criticó que haya personas que quieren ser diputados por compromisos políticos y no porque se identifican con la comunidad. Considera que los dominicanos en el exterior deben integrarse a la política de donde viven y fortalecerla.