El presidente Luis Abinader anunció ayer los avances de las distintas iniciativas que ejecuta el Gobierno enfocadas en brindar oportunidades a la juventud y proporcionar opciones y perspectivas para mejorar su futuro.



Durante su acostumbrado encuentro con la prensa, denominado LA Semanal, el mandatario explicó que a través de programas como Oportunidad 14-24, se ha logrado la reinserción escolar de 889 menores de edad.



Bajo el lema “Juventud: dar opciones para un mañana”, el jefe del Estado indicó, que se espera que alrededor de 9,000 jóvenes “NiNi” se gradúen este año 2024.



El mandatario señaló que a través de Oportunidad 14 -24, también se han vinculado 29,894 jóvenes a la inserción educativa, de los cuales 19,220 son femeninas y 10,674 son masculinos.



En cuanto a la inserción laboral, a la fecha se registran 7,645 egresados en carreras técnicas en cuatro graduaciones, de estos, el 80% ha sido contratado y un 45% ya generaba ingresos antes de terminar el programa.



Además del programa Oportunidad 14-24, la iniciativa “Juventud: dar opciones para un mañana” incluye otras acciones dirigidas a la juventud dominicana.



Entre estas acciones, figura la iniciativa “Promoción del Emprendimiento Agropecuario”, dirigida a jóvenes de 18 a 40 años en toda la República Dominicana. A través de esta iniciativa, se busca brindar oportunidades y apoyo a los jóvenes interesados en el sector agropecuario.



En ese sentido, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), en colaboración con el Ministerio de la Juventud, está ejecutando un plan para beneficiar a unos 300,000 jóvenes.



Estos jóvenes recibirán capacitación, asesoría y recursos para emprender proyectos en áreas agropecuarias, donde según el mandatario, se ha impactado a 5 mil jóvenes en 9 provincias con una inversión de 75 millones de pesos.



Otras acciones



El presidente Luis Abinader, también destacó que el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) cuenta con un total de 54,472 inscritos, de los cuales 48,523 son becados.



Afirmó que el 90% de los egresados consigue trabajo, con un promedio salarial de 70,000 pesos.

“Además, el Gobierno ha expandido el ITLA, abriendo nuevas extensiones y recintos en diversas localidades”, dijo Abinader.



En cuanto al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), señaló que ha experimentado un crecimiento exponencial durante la presente gestión de gobierno.



Agregó que desde el año 2021 hasta diciembre de 2023, se han registrado 2,414,336 egresados, con una participación equitativa entre hombres y mujeres. Agregó que el 70% de los participantes son menores de 35 años.



Destacó que el Infotep ofrece oportunidades a través de su programa de formación dual, y permite que 164 empresas reciban a 911 aprendices con contratos de aprendizaje en 33 programas.



Sobre el Programa de apoyo a la educación y formación técnico profesional (PROETP II) se destacó que 1,481 jóvenes entre 17 y 29, años de la región metropolitana y la provincia de El Seibo, fueron beneficiados por el proyecto de becas. Los fondos provienen de la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con el apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Acuerdo con el Berklee College of Music

El presidente Luis Abinader también se refirió al acuerdo entre el Ministerio de Cultura y Berklee College of Music, del cual el Conservatorio Nacional de Música es socio global. La ministra de Cultura Milagros Germán explicó que 209 jóvenes participaron de la quinta edición de “Berklee en Santo Domingo” y 23 estudiantes fueron beneficiados con becas para realizar estudios superiores en esta universidad, con sede en Boston. El acuerdo tiene como objetivo principal establecer las bases y condiciones para la transferencia de créditos entre el Conservatorio Nacional de Música (CNM) y Berklee College of Music. Permite a los estudiantes del Departamento de Música Contemporánea del CNM transferir sus asignaturas al Berklee College of Music, lo que enriquece su formación musical y amplía sus oportunidades de aprendizaje.



Estas alianzas entre instituciones educativas son esenciales para fomentar la calidad de la enseñanza musical en la República Dominicana y brindar opciones prometedoras para el futuro de los jóvenes talentos. También se incluyen becas adicionales: cinco de matrícula completa, tres de pregrado por un monto de 25 mil dólares, cuatro de 30 mil y tres de 35 mil dólares.