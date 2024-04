No respondieron sobre inversión privada en electricidad, regularización de migrantes, educación universitaria y otros

Los candidatos a senadores por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno y Omar Fernández no solo coincidieron en muchos de los temas planteados durante el debate que realizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), sino también en evadir respuestas sobre temas transcendentales y controversiales de la vida nacional..



Ambos candidatos fueron evasivos en responder si votarían a favor o en contra de una reforma que promueva la entrada de capital privado a las empresas de distribución de electricidad.



Lo mismo ocurrió cuando se les preguntó respecto a si estarían a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana.



Omar dijo que ante presiones internacionales se debe entender muy bien que RD es un país libre, soberano e independiente y que debe ser enfático en que todo el que se encuentra de manera irregular en suelo dominicano, de la nacionalidad que fuere, debe ser devuelto a su país.



En tanto que Moreno refirió que se deben endurecer de manera estricta la aplicación de la ley migratoria y enfrentar la corrupción migratoria, controlar la frontera y sustituir la mano de obra extranjera por dominicana.



Replicas prácticamente inexistentes



Las réplicas y contrarréplicas fueron casi nulas en el debate entre el candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), MOreno, y el de la Fuerza del Pueblo (FP), Fernández.



¿De qué forma garantizaría que se implementen medidas tendentes a mejorar la calidad de la oferta académica de las universidades? En este apartado, los candidatos se enfocaron en la educación primaria y secundaria, así como en la necesidad de mejorar la calidad de los docentes, y no se refirieron a las universidades.



Omar propone el método enseñanza STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas en tanto que Moreno afirmó que hay que reorientar la inversión del 4%. En ese punto y en mejorar la calidad de los docentes, Fernández se mostró a favor.



Cuando se les cuestionó respecto a cuáles propuestas realizarían para que las pensiones garanticen calidad, Omar Fernández refirió la necesitad de formalizar a más trabajadores, en tanto que Moreno dijo que impulsará la reforma de la Ley de Seguridad Social



Reforma o pacto fiscal



Al hablar sobre las medidas que podrían contemplar reforma para proteger a las familias más vulnerables y garantizar la sostenibilidad del sector productivo, Guillermo Moreno destacó que hay que aumentar los tributos sin nuevos impuestos y Omar expresó que si se envía un proyecto de reforma fiscal va a estar vigilante para que no se imponga un impuesto más a la clase media.



Moreno propone la eliminación del anticipo de impuesto a las Mipymes. Ahí Omar le respondió que eso está cubierto con un proyecto para reformar el Código Tributario que presentó para que los microempresarios no tengan que pagar anticipo de impuesto y que a los pequeños y medianos se les calcule sus anticipo sobre la base del ingreso anterior, a lo que Moreno respondió enfatizando que la propuesta suya es la eliminación del anticipo a las micro, pequeñas y medianas empresas.



Al hablar sobre mecanismos para proteger a los agricultores Moreno dijo que el principal reto del país es la entrada en vigencia del DR-Cafta en cuanto al arroz, por lo que irá al congreso a buscar una salida para los productores de ese cereal.



En tanto que Fernández dijo que el proyecto de ley que depositó para la reforma del Código Tributario también impacta al sector agrícola porque el 90% de lo que recauda el Estado por los anticipos proviene del 5% de las empresas que son grandes contribuyentes y las Mipymes aportan un 10% de las recaudaciones y son el 95% de las empresas que pagan los anticipos.



“La cesantía no debe ser tocada, la cesantía laboral debe permanecer como un derecho, como una garantía, como algo que protege al trabajador, al momento en el cual se rescinde el contrato de trabajo”, manifestó Moreno cuando se le preguntó.



Y, Fernández destacó: “Ningún derecho adquirido que tengan los trabajadores dominicanos, puede ser vulnerado. Todo lo que va a favor nos tendrá a su favor en el congreso de la República… Un derecho adquirido es la cesantía”.



Coinciden en el uso de inteligencia artificial para apoyar la mejora de la seguridad ciudadana. Fernández apuesta a que en un proyecto de ley que presentó, se cree el Centro nacional de Criminología y Moreno propone añadir la inteligencia artificial a la reforma policial.



Al cuestionarles sobre propuestas para mejorar y promover la salud preventiva y la seguridad social, Moreno refirió que va a trabajar para que pongan la atención primaria en el centro de los servicios, así como impulsar un aumento progresivo del presupuesto de salud para que se cumpla con atención primaria y salud preventiva.



En tanto que Fernández expresó que se debe garantizar seguro médico adecuado a la gente que se jubila que atienda casos catastróficos y salud mental, así como impulsar más formalización del sector productivo para mejorar los aportes y fortalecer el sistema.

Código Penal y Cámara de Cuentas

Ambos se mostraron a favor de la aprobación de la reforma al Código Penal y tipificación de delitos como sicarito, feminicidio y uso del ácido del diablo. En cuanto a reformas del Código Procesal Penal, Moreno manifestó propuso modificar para la inclusión de las víctimas en los procesos penales. Respecto a la forma de designación de los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), Omar refirió que es imperante que el congreso sea un contrapeso para que haya un equilibrio en la escogencia de los integrantes de ese órgano extrapoder y Moreno afirmó que el problema de la CC es antiguo por lo que él va proponer revisar la ley para que esta cumpla su rol de control externo de los recursos del Estado.



Moreno dijo que su trabajo es profundizar el cambio y fortalecer la democracia y sus instituciones, en tanto que Fernández dijo que la contienda se ha vuelto un todos contra uno y llamó a su contendor a dejar que querer sembrar cizaña entre un padre y un hijo.