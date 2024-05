Llamó a los dirigentes de los partidos políticos a que instruyan a la militancia a actuar con civismo el día 19

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, luego de un llamado a la dirigencia de los partidos políticos para que instruyan a su militancia a actuar con civismo en las votaciones del 19 de este mes, dio garantías de que el montaje de las elecciones marcha “viento en popa y a toda vela”.



“A 11 días de las elecciones del 19 de mayo, este pleno de la Junta Central Electoral reitera a todo el país y al exterior las garantías de unas elecciones limpias, cívicas, seguras, pacíficas, dignas, transparentes y justas; y es que la organización del proceso electoral marcha viento en popa y a toda vela, firmes en la consecución de que la voluntad popular depositada en las urnas llegue a buen puerto, al puerto que debe ser, al puerto de la democracia”, sostuvo.



El presidente de la JCE fue el orador invitado de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr) en el marco del ciclo con los candidatos que cerró ayer con la intervención del presidente del órgano electoral.

En la parte final de su discurso, Jáquez llamó a los líderes políticos a que instruyan a sus seguidores y militantes a actuar con civismo en la jornada de votaciones.



“Este 19 de mayo el mensaje sea de dignidad, civismo y de prudencia, ese debe ser el mensaje enviado a sus seguidores, a sus simpatizantes, a sus votantes, cualquier otro mensaje que no sea ese y el llamado masivo a votar, no es un mensaje correcto, lo reitero porque fue el mandato filosófico de Juan Pablo Duarte cuando dijo que la política no es una especulación, es una ciencia, la más pura”, expuso Jáquez.

Instó a los actores políticos a continuar apostando a la institucionalidad democrática del país.



“No hacerlo es arriesgarnos a que la institucionalidad democrática y el desarrollo se estremezcan, se tambaleen, basta con mirar la inestabilidad de algunos países del mundo, por ello sigamos enfocados en la democracia, sus principios y sus valores, para no tener que poner la barba en remojo”, advirtió.



Durante su ponencia, el presidente de la JCE también resaltó la relación de armonía con los partidos políticos que ha caracterizado la gestión de la JCE por ser los protagonistas del proceso electoral.



“Esta es una Junta Central Electoral abierta, que escucha, valora y respeta los protagonistas del proceso, los partidos, concediendo siempre contacto igualitario con todos”, expuso.



Resalta medidas para mejorar



El presidente de la JCE resaltó las medidas que ha tomado el órgano luego de las observaciones que hicieron las misiones de observación electoral de las votaciones del 18 de febrero y la de los partidos políticos. Sostuvo que esas medidas tienen como objetivo la mejora continua del proceso.



Entre las acciones que resaltó figura la resolución 18/2024 que establece la seguridad de la cadena de custodia en los colegios de votación el día de las votaciones por parte de la Policía Militar Electoral.

Igualmente, la resolución 30/2024 que crea el coordinador de recintos electorales, que define las funciones de ese personal.



Igualmente, reiteró la prohibición de la instalación de carpas y mesas por parte de candidatos y partidos políticos.



“Flexibiliza la participación de los todos los delegados de partidos políticos y observadores de escrutinio así como los observadores nacionales, internacionales, observadores invitados por los partidos políticos y desde luego la prensa nacional”, expuso Jáquez.



Resaltó la decisión que extiende hasta el viernes 17 de mayo a las 4:00 de la tarde la expedición gratuita de un duplicado de la cédula de identidad y electoral. “Eso facilita mayor nivel de transparencia y participación de la ciudadanía en el proceso”, apuntó el presidente del órgano electoral.



Dijo que la JCE está comprometida con facilitar el derecho al voto de todos los ciudadanos y que por eso ha implementado el plan piloto del voto en casa para las personas con discapacidad que viven en el Distrito Nacional y Santo Domingo.



Jáquez dijo que para esos fines la lista de personas que votarán de sus casas ya cerró. También se implementará el voto accesible que busca eliminar las barreras que dificultan el derecho al sufragio.



Igualmente resaltó la implementación del voto penitenciario para los presos preventivos en 21 cárceles del país. Informó que ese padrón cerró con 4 mil 296 inscritos y solo tendrán derecho al voto para el nivel presidencial.



El presidente de la JCE subrayó la solución informática que implementó la JCE en el marco de las elecciones de este año con resultado exitoso en las primarias de los partidos políticos y el resultado de las elecciones municipales del pasado 18 de febrero.



“Por primera vez en la historia electoral, todas las juntas electorales a cinco días de las elecciones completaron al 100 por ciento las relaciones generales de votación en sus respectivos municipios, ofreciendo al pueblo dominicano con prontitud un resultado electoral definitivo y apegado a la voluntad popular”, puntualizó Jáquez.

Asistentes al Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.

Medidas para resguardar votación



El presidente de la JCE, en el marco de su participación en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, resaltó que constitucionalmente la Policía Militar Electoral está comandada por el pleno de la JCE.



“El pleno de la Junta Central Electoral reitera que constitucional y legalmente es el que dirige, manda e instruye a través de todo el territorio nacional, al jefe de la Policía Militar Electoral y a los 60 mil hombres y mujeres que tendrán a su cargo la indicada función apegada de manera irrestricta y categórica a nuestras resoluciones y las leyes que rigen el proceso electoral”, apuntó el presidente de la JCE.



Y continuó: “En tal sentido se ha aprobado al mayor general Otáñez Jiménez, un plan que este pleno ha detallado minuciosamente”. Los partidos de oposición han presionado para que se cambie al jefe de la Policía Militar Electoral.



El presidente de la JCE explicó que esa estrategia consiste en 37 zonas y que cada zona estará dirigida por un oficial general.



“Por otro lado, cada recinto electoral estará coordinado por un oficial superior, que tendrá oficiales subalternos, que incluye dos miembros de la Policía Militar Electoral por cada colegio electoral a nivel nacional, al margen de un personal adicional que dispondremos”, expuso el vocero oficial de la JCE.



Román Jáquez continuó detallando la composición y operatividad del cuerpo de seguridad electoral. Dijo que tendrá tres grupos y que el primero será el encargado de la cadena de custodia del proceso electoral.



“Es decir desde que se reciben las valijas en las juntas electorales hasta que llegan al recinto, están en el colegio electoral hasta que termina el proceso y son devueltas a la junta electoral”, apuntó.



Explicó que un segundo grupo estará en el perímetro de los recintos electorales para evitar la instalación de carpas, mesas, aglomeración y activismo político el día de las elecciones.



“Y un tercer grupo que son auxiliares del Ministerio Público Electoral, son policías militares electorales especializados en el proceso penal, especializados en el llenado de actas y otras acciones legales competencia del Ministerio Público”, expuso el presidente de la JCE.



Sobre los crímenes y delitos electorales, Román Jáquez resaltó que se debe aclarar que la persecución, investigación y acusación, así como su juzgamiento no es competencia de la JCE.



“Por decisión del Tribunal Constitucional y de la ley que nos regula, la competencia de la investigación, persecución y acusación corresponde al Ministerio Público Electoral, dos por cada provincia y el juzgamiento de los tribunales de primer grado, penales y de primera instancia”, explicó el presidente de la JCE.



Dijo que a pesar de eso, la JCE ha llegado a acuerdos de colaboración con el Ministerio Público.

“En procura de mancomunidad hacer las denuncias y desplegar una comunicación de sensibilización a toda la ciudadanía, haciéndole saber que la compra de su cédula es un delito, es un crimen electoral que puede ser castigado con prisión”, expuso.



Román Jáquez reiteró el compromiso de la JCE con el apego a las leyes, a la Constitución y la integridad del voto para las votaciones del 19 de este mes y fue enfático en su llamado a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto.

Presidente de la JCE resalta el voto exterior

El presidente de la JCE resaltó la logística para el montaje del voto exterior. “Es fundamental destacar el hito de los 20 años desde la introducción del voto de los dominicanos y dominicanas desde el exterior, esta conquista se debe destacar de los 8 millones 145 mil 548 electores que integran el padrón, 863 mil 785 corresponde a la comunidad de dominicanos y dominicanas en el exterior, representan aproximadamente un 11%”, expuso Jáquez.



Apuntó que en el contexto global, 111 países ofrecen alguna facilidad de votos, solo 25 países no imponen restricciones al sufragio en el exterior, incluida la República Dominicana. Detalló que de esos 25 países solo nueve permiten que sus ciudadanos del exterior puedan presentar candidaturas y que uno de ellos es República Dominicana.

Miembros del Pleno y de la Amchamdr asistieron

A la ponencia del presidente de la JCE asistieron los principales ejecutivos de la Amchamdr, encabezados por el presidente, Edwin de los Santos y por el vicepresidente, William Malamud. También asistieron los miembros titulares de la JCE, Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Rafael Vallejos y Patricia Lorenzo. Acudieron representantes de los partidos políticos, entre ellos el presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, así como el delegado político, Sigmund Freund, y el vicepresidente ejecutivo de ese partido, Eddy Olivares. De los partidos de oposición estuvieron los delegados ante la JCE.