Elecciones en República Dominicana 2024 en vivo: MINUTO A MINUTO

En las elecciones en República Dominicana de este domingo 19 de mayo más de 8 millones de ciudadanos votaron por el destino del país. El actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader, fue reelegido en primera vuelta con más del 58% de los votos, prácticamente el doble de los obtenidos por el candidato en segunda posición, el expresidente Leonel Fernández, quien obtuvo un poco más del 27%.

Elecciones en República Dominicana 2024 EN VIVO: últimas noticias, candidatos, reacciones y más

10:20 pm: Abinader agradece al pueblo dominicano

“Queridos dominicanos y dominicanas, gracias de corazón. El civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones y dar una vez más la imagen de un país ejemplar, con profundas convicciones democráticas”, expresó el presidente Luis Abinader en su alocución esta noche.

10:05 pm: Leonel Fernández reconoce triunfo de Abinader

«Esta noche llamé por teléfono al presidente Luis Abinader para reconocer su triunfo electoral y desearle éxitos en su gestión», escribió el líder de la Fuerza del Pueblo en su cuenta en X.

Esta noche llamé por teléfono al presidente Luis Abinader para reconocer su triunfo electoral y desearle éxitos en su gestión. — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) May 20, 2024

El candidato de la Fuerza del Pueblo, @LeonelFernandez, me llamó para felicitarme y reconocer nuestro triunfo electoral. Agradezco este gesto de respeto y compromiso con la democracia. Juntos, seguiremos trabajando por el progreso y el bienestar de todos los dominicanos.… — Luis Abinader (@luisabinader) May 20, 2024

9:34 pm: Luis Abinader gana la reelección en las elecciones presidenciales en República Dominicana

Con el 42.87% de los votos computados, el presidente Luis Abinader (PRM) es el virtual ganador de las elecciones presidenciales con más del 59% de los votos. Le siguen Leonel Fernández (PRM) con 26.97% y Abel Martínez (PLD) con 10.72%.

9:25 pm: el mensaje de Abel Martínez al país tras la victoria de Luis Abinader

Aseguró que está preparado para hacer una oposición crítica y valiente, trabajando incansablemente para estar presente en la vida de los dominicanos y darle voz a todos los que creen que es posible un país mejor.

9:20 pm: Abel Martínez felicita a Luis Abinader

8:30 pm: Primer boletín de elecciones 2024: Abinader 59,24%, Leonel 26,91%, Abel 10,63%

La Junta Central Electoral ofreció a las 8:30 p.m. de este 19 de mayo el primer boletín de resultados de las elecciones presidenciales en República Dominicana, con un corte del 20% de los votos escrutados y en donde Luis Abinader obtuvo un 59,24% de los votos, Leonel Fernández un 26,91% de los votos y Abel Martínez un 10,63%.

Primer boletín de la Junta Central Electoral con el resultado de las elecciones presidenciales en RD

Por su parte, en el primer boletín de resultados para la senaduría del Distrito Nacional, Omar Fernández logra un 55,61% de los votos, mientras que Guillermo Moreno logra un 41,29%.

7:35 pm: ¿Quién gana las elecciones en RD según los resultados preliminares y dónde consultarlos?

De acuerdo con la Junta Central Electoral (JCE), las elecciones contaron con más de ocho millones de votantes registrados, de los cuales, cerca de un millón tenían una cédula electoral válida para votar desde el extranjero. Tanto las urnas a nivel nacional como los centros habilitados en el exterior han quedado oficialmente cerrados, dando paso al recuento de votos. Puede consultar los resultados EN VIVO aquí.

7:30 pm: ¿A qué hora publican los resultados?

Con las urnas ya cerradas, la JCE ha comenzado el conteo preliminar de votos. El organismo gubernamental ha anunciado que se habilitará una sección en su sitio web oficial para seguir el escrutinio. La divulgación de los resultados a nivel presidencial se realizará alrededor de las 8:30 de la noche (hora local).

5:00 pm: inicia el proceso de cierre de las urnas

A las 5:00 p.m, y tras diez horas de jornada electoral, los centros de votación han cerrado oficialmente. Los funcionarios de casilla deben permitir votar a los ciudadanos que llegaron a la fila antes de la hora límite.

3:45 pm: Fuerza del Pueblo (FP) llama a «ponerse los guantes»

El partido Fuerza del Pueblo, mediante una rueda de prensa, llama a su equipo de delegados a tener los “guantes puestos a la hora del cierre para que defiendan sus votos”.

1:31 pm: JCE presenta voto penitenciario desde la cárcel Najayo Mujeres

En palabras de la magistrada Dolores Fernández: «La implementación del voto penitenciario está justificado en el impacto político y civil, hablando de Derechos Humanos y la universalidad del voto para garantizar un estado democrático y social de derecho. La Junta Central Electoral no les está dando ningún derecho, simplemente cumple con lo que establece la constitución, de poder ofrecer el derecho a elegir. Este acceso al voto es para aquellos que están esperando la terminación de su proceso judicial, una vez haya condena pierde el derecho al voto.

1:15 pm: Paliza: «Algunos intentan justificar su propia realidad para empañar el proceso»

En respuesta a las denuncias de irregularidades por parte de dirigentes o militantes opositores, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, respondió. «Algunos intentarán justificar su propia realidad y creo que el de resultado al final del día será uno que invitará el reflexionar sobre el futuro, pero no a justificar el presente de una forma que pueda empañar el propio proceso,! que es de todos los dominicanos”.

Advirtió que habrá algunos dirigentes que antes que reflexionar sobre su futuro van a justificar de todas maneras su situación electoral.

1:00 pm: Danilo Medina denunció «muchas anomalías» en el proceso

«Mi primer llamado es al pueblo dominicano que está en su casa y todavía no ha salido a votar. Son dos modelos que hoy compiten, el gobierno y la oposición. El que se queda sentado en caso sin querer favorece a uno de los dos modelos. El derecho a votar es la decisión que tienen los ciudadanos en una de las decisiones más importantes que tienen», declaró ante la prensa el presidente Danilo Medina.

En cuanto al desarrollo del proceso miembros del PLD denuncian boletas premarcadas, que son válidas únicamente para establecer el voto para el oficialismo. «En estos casos, se les ha entregado boletas nuevas a los electores, para que puedan ejercer su derecho», dijo Danilo Díaz. Además, el miembro del partido denunciante, mencionó 1,880 casos de electores que votaron en febrero, que hoy no aparecen en el padrón de elección de estas elecciones, en su mayoría peledeístas.

12:00 pm: Elecciones Generales República Dominicana 2024: cierran las votaciones en España

A las 6.00 p.m. en España (12.00 p.m. hora dominicana), concluyó este domingo el proceso electoral en el que los dominicanos residentes en dicho país eligieron a las nuevas autoridades de la República Dominicana para los próximos cuatro años.

12:00 pm: Leonel Fernández llama a «la gracia divina»

Después de ejercer su derecho al voto, el expresidente y candidato por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, destacó la «participación activa, dinámica, entusiasta de parte de nuestro pueblo, que esperamos que esto continúe así durante el resto del día. Y ya hablamos al final».

Y ante la pregunta si habrá segunda vuelta, respondió que, esto será así, “al menos que tengamos un apoyo de tal magnitud, que ganemos en primera vuelta, no se le puede poner tope a la gracia divina”.

11:00 am: Abinader llamó a los dominicanos a votar

«Les pido a todos los dominicanos y dominicanas, de todos los partidos, de todas las simpatías, que vayan, que acudan a votar», exhorta el presidente de la República y candidato a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader.

10:30 am: Abel Martínez llama a votar

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, ejerció su derecho al voto en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago. El opositor llegó a acompañado de su esposa, Nahiony Reyes, y parte de su cúpula. «El voto es el instrumento más poderoso que tienen los dominicanos para definir el futuro del país», señaló.

10:20 am: Omar Fernández: «Los pleitos entre políticos no resuelven problemas»

Foto: Danny Polanco

Foto: Danny Polanco

El candidato a senador por el Distrito Nacional en representación del Partido Fuerza del Pueblo (FP) Y la Alianza Opositora Rescate RD, Omar Fernández, ejerció su derecho al voto en el colegio San Juan Bautista. En sus declaraciones a los medios, destacó que “los pleitos entre políticos nunca le han resuelto un solo problema a la gente. Por eso yo procuro unidad entre los políticos”.

9:40 am: Alfredo Pacheco corre por su cédula

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, acude a ejercer su derecho al voto y al llegar se da cuenta que se le olvidó la cédula en la casa. Finalmente, regresa al centro de votación y ejerce su derecho al voto.

09:30 am: Vicepresidenta Raquel Peña ejerce su derecho al voto

La vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición, Raquel Peña, hizo un llamado a la población para que acuda a las urnas. Peña sufragó en el colegio electoral 180 del palacio municipal. «Pido a dominicanas y dominicanos que acudan a las urnas», manifestó.

09:29: Candidata Virginia Antares ejerce su derecho al voto

«Es importante que la gente seria que no vende su voto, que lo hace con consciencia, salga a votar. Tenemos desplegados guardianes de democracia, observadores de voto y delegados. Esperamos que al fiscalía electoral haga su rol, su creación es un avance para la democracia», dijo Antares.

9:20 am: Candidato José Horacio Rodríguez y Minou Tavárez de Opción Democrática ejercen su derecho al voto

«Le pedimos a los dominicanos que acudan a votar y que lo hagamos con amor y con esperanza. Vemos entusiasmo, esperanza, la jornada apenas comienza», dijo José Horacio. «Nos sentimos sumamente contentos.

«Apostamos a que no vuelva a ocurrir lo de febrero, no han puesto carpas ni han abrumado a los electores como sucedió», añadió Minou Tavárez.

08:53 am: Carolina Mejía ejerce su derecho al voto

«Me siento muy confiada a que todo el día transcurrirá de manera tranquila, siendo ejemplo de que somos un pueblo educado y de que podemos culminar el proceso de manera cívica y tranquila», dijo Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional. «Esta mañana me aseguré de que no hubiese ningún espacio de propaganda electoral cerca de los centros electorales. He recibido denuncias y le hemos dado respuesta».

08:40 am: Guillermo Moreno vota y dice que ganará y celebrará

El candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno acudió temprano a ejercer su derecho al voto en las elecciones de este domingo. Previo a votar afirmó que en unas cuantas horas estará celebrando su triunfo como senador por la capital.

7:00 am: Con un llamado a ejercer el voto con civismo y en paz, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, dio el campanazo de inicio de las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo en las que se elegirán 264 autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo.

5:00 am: ¡Todos a Votar! Recuerda que el horario de votación en República Dominicana para las elecciones del 19 de mayo será desde las 7.00 de la mañana hasta las 5.00 de la tarde. Es importante que los votantes acudan temprano para evitar largas filas y asegurarse de que tengan suficiente tiempo para emitir su voto. La Junta Central Electoral (JCE) ha dispuesto un total de 16.726 colegios electorales en 4.286 recintos dentro del país.

¿Cómo votar en República Dominicana y qué documentos necesito?

Para emitir tu voto este domingo 19 de mayo, necesitas llevar tu cédula de identidad y electoral. Es importante mencionar que, incluso si tu cédula está vencida, podrás participar en las elecciones. Al llegar al colegio electoral, los funcionarios verificarán tu nombre en el padrón electoral y te entregarán tres boletas: presidencial (P), senatorial (S) y de diputaciones (D).

Le recomendamos leer Cómo votar el 19 de mayo en las elecciones presidenciales en RD

Las boletas deben estar firmadas, selladas y libres de marcas para que sean válidas. Una vez que hayas marcado tus preferencias, deberás depositarlas en las urnas correspondientes. Después, firmarás el padrón electoral, te entintarán el dedo índice izquierdo y te devolverán tu cédula. Este proceso garantiza la transparencia y seguridad del voto.

Elecciones de República Dominicana 2024: AQUÍ el horario de votación

El horario de votación en República Dominicana para las elecciones del 19 de mayo será desde las 7.00 de la mañana hasta las 5.00 de la tarde. Es importante que los votantes acudan temprano para evitar largas filas y asegurar que tengan suficiente tiempo para emitir su voto.

¿Cómo puedo votar desde el extranjero para las elecciones en República Dominicana 2024?

Los dominicanos que residen en el extranjero también tienen la oportunidad de participar en las elecciones del 19 de mayo. Para votar fuera del país, es necesario que estés inscrito en el padrón de la ciudad donde resides, un proceso que cerró el 21 de enero de 2024. Al igual que en República Dominicana, podrás votar con tu cédula de identidad y electoral, aunque esté vencida.

El horario de votación en el extranjero varía según la ubicación. En la circunscripción 1 y 2 (que incluye ciudades en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe), las urnas estarán abiertas de 7.00 a.m. a 5.00 p.m. hora local. En la circunscripción 3 (que incluye ciudades en Europa), el horario será de 8.00 a.m. a 6.00 p.m. hora local. Esta será la primera vez que se aplique el voto preferencial en el exterior, permitiendo a los votantes marcar la cara del candidato de su preferencia en la boleta de diputaciones.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de las elecciones República Dominicana 2024?

En la carrera presidencial de este año, hay tres principales contendientes:

Luis Abinader: El actual presidente busca la reelección representando al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Abinader es el favorito en las encuestas y podría ganar en primera vuelta.

El actual presidente busca la reelección representando al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Abinader es el favorito en las encuestas y podría ganar en primera vuelta. Leonel Fernández: Expresidente en tres ocasiones y candidato de Fuerza del Pueblo. Fernández ha realizado una intensa campaña electoral recorriendo todo el país.

Expresidente en tres ocasiones y candidato de Fuerza del Pueblo. Fernández ha realizado una intensa campaña electoral recorriendo todo el país. Abel Martínez: Alcalde de Santiago de los Caballeros y candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Martínez ha ocupado varios cargos públicos, como fiscal, diputado y senador.

Estos candidatos han centrado sus campañas en temas cruciales como la seguridad ciudadana, la economía y la migración desde Haití. La seguridad es una de las principales preocupaciones de los dominicanos, a pesar de las estadísticas gubernamentales que muestran una reducción de la delincuencia en el último trimestre.