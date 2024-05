Washington, D.C. El presidente Luis Abinader recibió ayer en Washington, Estados Unidos, el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas, en el marco de la 54 Conferencia sobre las Américas, con el que se reconoce su liderazgo en la región.



El premio es concedido por primera vez a un mandatario dominicano. Los organizadores afirman que el presidente Abinader ha trabajado para promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción desde que asumió la presidencia en 2020.



Tras ser distinguido, el presidente de la República Dominicana expresó que este reconocimiento implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática, por lo que se comprometió frente al consejo a continuar profundizando hasta el último día en que ejerza el cargo en República Dominicana.



“Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que éste se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia”, manifestó.



Durante el acto, el presidente resaltó el crecimiento económico del país y el manejo del país para la recuperación de los sectores en medio de las crisis que ha enfrentado su gestión.



El jefe de Estado, que pronunció un discurso ante decenas de personas, aprovechó el escenario para hablar sobre el fortalecimiento de la democracia dominicana y a la vez garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo en las elecciones presidenciales y congresuales pautadas en el país para el 19 de este mes y en las cuales se postula como candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Tras destacar los avances del país en materia económica y el alivio que representa una posible estabilización en Haití con el equipo de transición, Abinader resaltó los avances que la República Dominicana ha tenido en términos de democracia, aun cuando este aspecto se muestra frágil y bajo asedio en muchos lugares del mundo.



Fue, en ese sentido, cuando Abinader aseguró de manera “categórica” que como partido compuesto por demócratas convencidos, garantiza para el 19 de mayo “plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente”.



“En consonancia con esto, la Junta Central Electoral, ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad de nuestras elecciones”, manifestó el gobernante ante los presentes.



Dice que Haití ha drenado los recursos de la República Dominicana



Durante su discurso, Luis Abinader no dejó de tocar el tema haitiano. Sobre este en particular, valoró la instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití y la inminente llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en ese país. Pero recordó que la virtual ausencia de un Estado haitiano funcional desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, hace tres años, ha implicado para República Dominicana asumir una carga desproporcionada en todos los frentes, lo cual ha drenado recursos necesarios para el desarrollo dominicano. “Nos hemos encontrado solos, lidiando con estos temas, sin colaboración de una contraparte haitiana efectiva que pueda imponer en su territorio el imperio de la ley”, indicó.



El mandatario llamó al orden internacional a que tiene que responder con mayor celeridad cuando surgen situaciones de crisis profunda que desbordan las fronteras de un país e impiden la convivencia pacífica.



En ese sentido, Abinader se refirió a uno de los retos más difíciles que República Dominicana ha enfrentado en varios lustros. “Me refiero a las consecuencias del descalabro político, económico y social de Haití”.



El presidente de la República explicó que siendo dos Estados en desarrollo que comparten una misma isla y siendo el único vecino terrestre uno del otro, la convivencia requiere un grado de corresponsabilidad en aspectos como la seguridad fronteriza, la lucha contra el delito trasnacional, la gestión justa y equitativa de los recursos naturales compartidos, la gobernanza migratoria y tantos otros.

Cita los tres ejes de la seguridad jurídica de RD

El mandatario presentó ante el Consejo de las Américas los tres ejes de la seguridad jurídica que cuenta la República Dominicana en su gestión, que son la independencia del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y un gobierno transparente y eficiente. “Esta seguridad jurídica tiene su piedra angular en el respeto al Estado de derecho, a través de tres ejes: la observancia escrupulosa de nuestro gobierno a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, nuestra férrea lucha contra la corrupción administrativa, un importante legado de mi gestión, y la implementación de un gobierno más abierto, más transparente y más eficiente”, resaltó el mandatario durante su intervención en la 54th Conferencia para las Américas. Agregó que consecuente con este, en su mandato se han tomado medidas para garantizar un Ministerio Público independiente y promover la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos del Estado dominicano. Dijo, además, que el país ha mostrado avances fehacientes en temas como la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia gubernamental, la libertad de expresión, la estabilidad económica y la reforma en seguridad ciudadana.