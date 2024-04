Los candidatos a senadores por la provincia Santiago se enfrentaron ayer a un intenso debate en el que plantearon sus posiciones sobre temas como economía, empleo, educación, seguridad ciudadana, salud y migración.



Demóstenes Martínez, candidato de la Fuerza del Pueblo (FP); Daniel Rivera, aspirante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Marino Collante, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el cara a cara presentaron sus puntos de vista sobre los temas de interés nacional.



Luego de la presentación de cada uno de los candidatos, el debate con su réplica y contrarréplica, comenzó a las 9:07 de la noche con las preguntas que les hicieron los moderadores Addis Burgos y Félix Victorino.



La primera pregunta fue ¿Si llegaran al Congreso cuáles planes tienen para mejorar la seguridad ciudadana? El primero que tuvo la oportunidad de responder, fue Marino Collante, candidato del PLD. “Para que eso vaya disminuyendo, se necesita que el Gobierno tenga las luces encendidas en todos los barrios”, respondió.



Mientras que Rivera, del PRM, sostuvo que si llegara a la Cámara Alta propondría doblar la seguridad en Santiago e implementar políticas que permitan frenar los factores que llevan a la delincuencia y la inseguridad en la ciudad.



Martínez, de la Fuerza del Pueblo, argumentó que los planes que ha ejecutado el Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana no han dado resultado y basó su respuestas en que el 83% de los jóvenes en Santiago no solamente son víctimas, sino también victimarios.



Propuso que para enfrentar este mal, presentaría el proyecto de Ley de Seguridad Integral y Prevención del Delito.



Educación, aborto y fiscalización



¿Cuáles son las medidas que contendría su propuesta de reforma a la Ley General de Educación, que data de 1997?



El primero en responder fue Rivera. Sostuvo que hay que actualizarla y adaptarla a los nuevos tiempos y ofrecer una nueva estrategia de educación que permita que el sistema educativo siga mejorando como se ha demostrado en las pruebas Pisa.



Martínez negó los avances educativos que planteó Rivera y argumentó su planteamiento en que según él, hay una decerción escolar de más de 100,000 estudiantes en los últimos cuatro años.



Dijo que como propuesta plantea la focalización del gasto público en educación y un currículum adaptado en el sistema de educación Steam.



Sobre el tema educativo, Collante manifestó que lo primero se debe hacer es insertar en el currículum más ayuda.



Sobre la postura del aborto y las tres causales, Martínez sostuvo que la vida está garantizada en el Código Penal; mientras que Collante planteó que el nuevo proyecto de Ley del Código Penal debe ser aprobado “con una ley especial”; Rivera dijo que existen protocolos claros en sistema de salud dominicano y que sí está de acuerdo con las tres causales.



A los candidatos también se les preguntó si se debe modificar el modelo de designación de los miembros de la Cámara de Cuentas. Rivera dijo que la fiscalización debe ser más fuerte y de esta manera evitar la corrupción.



Mientras que Martínez expresó que no se debe modificar la ley de la Cámara de Cuentas sino más bien que el Congreso Nacional actúe contra los miembros del órgano fiscalizador cuando haya algunas irregularidades.



Collante manifestó que el problema radica en que se eligen miembros de la Cámara de Cuentas relacionados a organizaciones políticas.

Candidatos se enfrentan en tema de salud

El debate se puso un poco más intenso, cuando los participantes tuvieron que hablar sobre el sistema de salud de la República Dominicana. El candidato por la Fuerza del Pueblo manifestó que los centros de salud carecen de calidad y que los ciudadanos que poseen seguros subsidiados están condenados acudir a un “almacén de enfermos”, mientras que los que pertenecen al sistema contributivo tienen que pagar hasta tres mil pesos de consulta, malogrando la salud del pueblo dominicano. El candidato del PLD, sostuvo que hay que hacer más esfuerzo para que la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se endurezca, “porque si no se hace vamos a ir de mal en peor”. El aspirante a senador por el PRM aprovechó este momento para hablar sobre los avances que ha tenido el país en materia de salud durante la gestión de Luis Abinader. Los tres candidatos estuvieron de acuerdo con una reforma fiscal. Martínez sostuvo que está de acuerdo siempre y cuando no afecte a los pobres, ni trabajadores, ni al comercio del país. Collante dijo que se necesita una reforma fiscal integral y que se debe tomar en cuenta la seguridad social y los empresarios. Rivera expresó que está de acuerdo con una reforma fiscal.