El candidato a senador por la provincia Santiago del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Daniel Rivera, expresó que junto a él hay cinco postulantes médicos del partido que buscan ocupar una curul en la Cámara Alta para trabajar a favor de una reforma del sector salud.



Los postulantes junto a Rivera son los doctores Moisés Ayala, candidato a senador por Barahona; Lía Díaz, de Azua, quien aspira a repetir en el cargo; Roberto Rodríguez, por la provincia de El Seibo; Johnson Encarnación de Elías Piña; Odalis Rodríguez, por Valverde; y Andrés Guillermo Lama Pérez, candidato a senador en la provincia Bahoruco.



Durante una entrevista en el Programa Despierta con CDN, el doctor Rivera manifestó que también hay 15 aspirantes a diputados por el Partido Revolucionario Moderno que provienen del área de la salud.



Rivera sostuvo que ganar los respectivos espacios en el Congreso Nacional casi todos ellos tienen “un solo norte, que es revisar y actualizar la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social”.



“¿Tú tienes la culpa de que una enfermedad catastrófica te dé? no, existe un factor genético y te dio. También está el caso que puede suceder, que nadie en la familia tenga cáncer de mama y a una muchacha le sale cáncer de mama. Entonces nosotros tenemos que buscar que toda la seguridad social te proteja”, resaltó el doctor.



Destacó que con la reforma del sector de salud se persigue eficientizar los servicios de salud, brindando mayor calidad en materia de tecnología, equipamiento, y sobre todo en atención humanizada, con recurso humano más calificado para beneficio de toda la población.



Actualización de la Ley de Compras



El candidato a senador por Santiago, Daniel Rivera, también indicó que la reforma del sector de salud va de las manos de la actualización de la Ley 340-06 Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.



“Si hay una emergencia ahora, por ejemplo un terremoto, yo no puedo comprar para ahora mismo los insumos. Sino lo que hacíamos nosotros como Estado y ministerio es una alianza con el sector público y privado porque la ley con todo y la emergencia quizás pueda tardar hasta 21 días”.



Dijo que ya están en revisión, “porque el renglón salud tiene que tener una forma rápida de intervención”.



Otras iniciativas que implementaría



Daniel Rivera informó que una de las iniciativas que le gustaría implementar en la reforma del sector salud, es la de Municipios Saludables, que consiste en implementar unas series de políticas públicas relacionadas con el uso correcto de los vertederos cerrados, recorrida de desechos y uso adecuado de los mataderos.



Además, indicó que la mejora del sistema de salud implica capacitación, preparación, ampliación de presupuestos y entrega de incentivos.



Informó que también apostará a la implementación del Expediente Integral de Salud, que busca que la información de los pacientes quede bajo un registro único utilizado en cualquier otro centro de salud a nivel nacional.



Sostuvo que esta iniciativa implicará que todo el sistema de salud público y privado tenga el expediente de cada persona y esta manera se evitar gastos innecesarios y contar con un material clínico correcto que no permita cometer errores que conlleven a demandas.



En el caso de Santiago, dijo que apostará al turismo de salud, una tendencia en auge en la industria turística que en los últimos años se ha convertido en una opción popular para quienes buscan combinar el turismo con tratamientos médicos. Indicó que de ser ganador en las elecciones congresuales, va a trabajar a favor de incentivar el ecoturismo en Santiago, en recuperar la parte cultural y el verdadero desarrollo económico de la provincia.

Indiscutiblemente hay que aumentar presupuesto

El doctor Daniel Rivera dijo que para lograr una verdadera reforma del área de salud indiscutiblemente se necesitan más recursos para el sector.



Sostuvo que actualmente el porcentaje del PIB que se destina al gasto público en salud país es de 2.2.

Afirmó que cree en gradualismo, es decir, no subir el PIB a un cinco, sino que el próximo se aumente un uno y el siguiente otro uno, van entrando a mejorar las condiciones del sector salud.



Rivera expresó que la reforma del sector de salud que está proponiendo, persigue en primer lugar en buscar las mejores condiciones para el paciente, en segundo lugar, para el prestador y en tercer lugar, para el empleador y lograr un equilibrio de todo el sector.