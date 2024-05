ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD. – A la 7:45 de la noche de este martes llegó a la ciudad de Washington D. C. el presidente Luis Abinader, para recibir el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas y además participar como orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.

La salida se produjo a las 4:00 de la tarde por la Base Aérea de San Isidro.

El premio que recibirá Abinader, es otorgado por el Consejo de las Américas, el cual afirma que el líder dominicano ha trabajado para promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción desde que asumió la presidencia en el año 2020.

El acto tendrá lugar este miércoles 8 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mandatario viaja acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; los ministros, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Hacienda, José Manuel Vicente; de Economía, Pavel Isa; sus asistentes, Eilyn Beltrán y Lourdes Herrera, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Jimmy Arias; Julio Eduardo Díaz Sosa.

También, se unirá a la delegación la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán; y el director de prensa del Presidente, Daniel García Archibald.

Este reconocimiento se otorga a funcionarios elegidos democráticamente que hayan demostrado un compromiso excepcional con el Hemisferio Oeste.

El Chairman’s Award for Leadership in the Americas se ha entregado en el pasado a otros líderes de la región, entre ellos Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos en 2022; Bill Cassidy, Senador de Estados Unidos en 2021; y Marco Rubio, Senador de Estados Unidos en 2019.

La Conferencia Anual de Washington sobre las Américas es el principal evento sobre la región, en la que cada año funcionarios del más alto nivel hablan sobre temas críticos como el comercio, la democracia, la energía y más.

También ofrece a los participantes la oportunidad de interactuar con líderes empresariales y políticos, miembros de la comunidad diplomática e invitados especiales de todo el hemisferio.

El presidente Abinader y su comitiva estarán de regreso este miércoles.