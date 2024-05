La lucha por los likes en las redes sociales no me preocupa. Calculemos si en RD hay hasta 2 millones de haitianos viviendo y junto a los venezolanos que alcanzan a unos 50 mil más los chinos y otros nacionales nos encontraremos que en el país hay alrededor de 14 millones de personas. Pero si les restamos los menores de edad y los que no tienen TV ni teléfono nos quedamos con 10 millones de personas. De manera que el mercado de la comunicación es amplio, es solo que ahora es más atractivo estar en redes sociales porque las redes te pagan y tienes menos costo por estar, mientras en la televisión tú tienes que pagar para estar y pagar altos costos. Es cuestión de adaptarse.