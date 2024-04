Yván Lorenzo ha negado que enviara una carta a un medio estadounidense en la que solicita una entrevista para denunciar violaciones a los derechos humanos en el país, pero todas las pruebas apuntan hacia él, que hasta el momento no ha formalizado su denuncia de que su firma y cuenta de correo electrónico fueron hackeadas. No es momento para que el liderazgo político se ponga a politizar el tema haitiano y los asuntos de los derechos humanos ni mucho menos estar divulgando opiniones en la prensa internacional. El país tiene debilidades que debe superar, pero ahora hay que superarlas y actuar con unidad, no como enemigos de la República Dominicana.