¿Cuándo perdimos el rumbo y nos convertimos en esos padres blandos, complacientes y débiles que antepusimos las necesidades de los hijos a las nuestras? ¿En qué momento pesó más el cargo de conciencia por considerarnos insuficientes como para creernos responsables de darles todo? ¿Por qué nuestra comodidad era menos importante que la de ellos?



¿Qué pasó para que cuestionáramos a los maestros y al sistema educativo, antes que a la displicencia de los alumnos que aportamos nosotros? ¿Quién dijo que debíamos entregarlo todo para quedarnos con nada y no poder contar ni con una pizca de agradecimiento? ¿Dónde nos desviamos del camino de forjadores del destino de quienes trajimos al mundo para transformarnos en su alfombra y alcahuetes de sus inconductas?



¿Qué nos hizo pensar que del mal comportamiento de nuestros descendientes debemos pagar hasta el último día de nuestras vidas? ¿Por qué razón habría que sentir que, si ellos fracasaron, fuimos los únicos causantes de que eso sucediera?



¿Qué provocó el cargo de conciencia para no tener la paz del deber cumplido? ¿para qué hay que mantenerlos eternamente y no terminar nunca la misión de crianza?



¿En qué instante pensamos que ser amigos de aquellos a quienes tenemos el deber de conducir era más importante que ser sus padres? ¿Cuándo la verticalidad de la relación de jerarquía entre padre e hijo se hizo horizontal para plantearnos que somos iguales? ¿Dónde dejamos el carácter para aprender a decirles que no y que las cosas solo por quererlas, no por ello es obligatorio conseguírselas hasta morir en el intento?



¿Es que el sufrimiento está prohibido, el castigo es una aberración y los límites no deben aplicarse? ¿Quién dijo que una buena reprimenda provocaba un trauma? ¿Cuándo decidimos ser una caricatura de nosotros mismos y atraernos el sacrificio como la polilla a la luz? ¿A partir de cuándo un berrinche o una malcriadeza pasó a significar manifestación de personalidad?



¿Qué pasó para que el niño de la casa fuera el tirano que decide qué comer y en qué se emplearía el tiempo libre de la familia completa? ¿En qué eslabón generacional se intercambiaron los roles para que el que es mantenido dicte la dinámica de los proveedores?



Muchas preguntas, las respuestas se quedan de tarea para cada quien.