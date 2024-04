Hoy se celebra el Día del Libro, instituido por la ONU en conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes, de William Shakespeare y del Inca Garcilaso, pero también con el propósito de fomentar la lectura como forma de entretenimiento y de adquirir conocimientos e información, así como promover el respeto a los derechos de autor en todo el mundo.



El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo alguna vez que todos los inventos del hombre son extensiones de sus manos o de su cuerpo, pero el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación, y esto es lo que lo convierte en la más maravillosa invención humana.



Aunque desde hace algunas décadas se habla mucho de los “soportes electrónicos” que supuestamente van a terminar con los impresos, y pese a que los libros en diversos formatos digitales, (e-pub, PDF y más) están presentes en toda la web y hasta existen bibliotecas digitalizadas, el libro impreso está más vivo que nunca y eso se nota en las diferentes ferias que se celebran en cada país, sobre todo en el mundo hispano.



Los libros son las primeras puertas que se abren a los niños para introducirlos en el mundo del conocimiento, para encauzar su imaginación, llenar de colores su fantasía y hacerles saber que hay una realidad luminosa a la que la mente puede acceder con solo recorrer las líneas impresas.



No existe una forma más idónea de aprender a escribir, a hablar con corrección y ampliar el vocabulario que no sea la lectura, porque permite fijar en la mente las palabras escritas y verbalizar mucho mejor todo lo aprendido, por ello fomentar la lectura desde temprana edad es la mejor manera de formar jóvenes estudiosos y adultos informados.



Es una pena que este año por decisiones burocráticas, nuestra feria, que siempre se celebraba en coincidencia con el Día del Libro, haya sido pospuesta para el último trimestre, cuando el año pasado significó un rotundo éxito al volver a su escenario original.



Cada libro es un universo que se abre a la mente, un viaje cuyo pasaje no cuesta más que la imaginación y las ganas de llegar a la última página, de modo que sigamos celebrando que se publiquen libros, sigamos fomentando la lectura porque con ella ejercemos el más hermoso de todos los derechos, el derecho a soñar.