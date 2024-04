Hasta el pasado lunes 25 de marzo, la Alianza Rescate RD estaba luchando en contra de una fuerte percepción de que el presidente Luis Abinader ganaba fácilmente en primera vuelta. Los resultados de las elecciones municipales contribuyeron a consolidar esa percepción, por el triunfo del PRM en cuanto a alcaldías logradas y a la ineficacia de la oposición de mostrar los aspectos limitantes de ese logro del partido de gobierno. Con la actividad realizada el pasado lunes donde aparecieron juntos Danilo, Leonel, Abel y Miguel, la Alianza Rescate RD empezó a desmontar esa percepción creada por el PRM. El hecho de que esos cuatro líderes se reunieran una hora antes, compartieran entre ellos y luego aparecieran unificados en un mismo escenario, emitieran una declaración conjunta y al final se dieran un abrazo, es un hecho que tiene una dimensión trascendental.



El Gobierno y el PRM pensaron que Danilo y Leonel no se juntarían nunca jamás. Mantenerlos separados es la mejor estrategia para lograr que Luis gane en primera vuelta. La lucha entre el PLD y la FP si se da de forma irracional y absurda, solo beneficia los planes del PRM. Ese encuentro de Danilo y Leonel, aunque algunos digan que fue frío y moderado, es un hecho de una dimensión histórica y se convierte en el inicio de una efectiva estrategia para unificar de verdad a la oposición y lograr que pueda imponerse una segunda vuelta electoral.



La oposición agrupada en el bloque Rescate RD estuvo atravesando una situación muy difícil y complicada, pues aunque anunció un acuerdo unitario, y lleva candidatos a senadores en 25 provincias, la generalidad de la población no creía que realmente estuvieran unificados, porque cada uno de esos partidos opositores está en búsqueda de sus propios votos. Empero, a partir del acto del pasado lunes enviaron un contundente mensaje de unidad y de caminar en un mismo sendero.



Leonel, Abel, Danilo y Miguel están compelidos por la historia a actuar con visión unitaria, clara y precisa, para enfrentar y derrotar la percepción que quiere imponer el PRM y las acciones de debilitamiento de la oposición. El Gobierno y el PRM están desarrollando una efectiva estrategia para disminuir a la oposición y fortalecer la creencia de que arrasarán, tal y como lo hicieron en las elecciones municipales, por lo que están invirtiendo y gastando mucho dinero para alcanzar ese objetivo. Y han ido más lejos: Todavía no le ha entregado, ni parece que entregarán por ahora, los miles de millones pesos que por ley le corresponden a la oposición para el proceso eleccionario.



Unido a ese hecho insólito, el PRM ha decidido iniciar un proceso de “compra-convencimiento” de todos los pasados aspirantes a alcaldes del PLD y la FP. De manera burda tratan de “convencer” a los que perdieron y hasta a los que ganaron. Según han denunciado los partidos de oposición, a esos ex aspirantes, hayan ganado o perdido, los convencen con promesas de reponerles sus gastos de campaña y/o ofreciéndoles puestos en el próximo gobierno. Lo más doloroso de todo eso es que el PRM está haciendo eso escudándose en una entidad política recién creada, que actúa como la punta de lanza del más vulgar acto de transfuguismo de la historia política moderna. Y duele más porque esa entidad está presidida por un veterano dirigente político, con un historial de defensa de la democracia y de la dignidad política.



Ante esa realidad, hay muchas interrogantes en torno a si será posible que el bloque opositor Rescate RD sea capaz de vencer la estrategia del gobierno y en menos de dos meses cambiar la percepción de que Luis Abinader gana en primera vuelta. Para alcanzar esa meta, los cuatro líderes principales de Rescate RD, Leonel, Abel, Miguel y Danilo deben multiplicar en todo el país esa actividad unitaria que mostraron al país el pasado lunes 25. La oposición agrupada en Alianzas Rescate RD debe dar dos o tres golpes de efecto fuertes y efectivos, pues solo quedan unos 50 días para las elecciones. Para evitar que el PRM pueda ganar la reelección del presidente Abinader en una primera vuelta y que incluso pueda ganar más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y casi la totalidad de los 32 senadores que se disputan en mayo, es necesario que Leonel, Abel, Miguel y Danilo se pongan las pilas, recorran todo el país unidos y tomados de la mano, y unifiquen de verdad sus fuerzas, inteligencias, recursos y logística, para que el día 19 de mayo el PRM y el Gobierno no hagan lo que hicieron en las pasadas elecciones municipales.