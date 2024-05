La selección de fútbol, Luis Miguel Pérez, Yúnior Alcántara, Madelyn Rodríguez y Yeral Núñez harán su debut en París

La República Dominicana tiene hasta el momento, una nómina de 46 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos, justa que se estará celebrando del 26 de julio al 11 de agosto en París, Francia. En esa delegación, hay una considerable cantidad de participantes que estarán empacando maletas por vez primera para estar en esta importante cita que reunirá lo “mejor de lo mejor” del deporte mundial.



La selección nacional de fútbol masculino es el deporte que registra la mayor cantidad de debutantes en unos Juegos Olímpicos, cuya cifra es de 18 jugadores. A estos también se suma Luis Miguel Pérez, de lucha; al boxeador Yúnior Alcántara; Madelyn Rodríguez, de taekwondo, así como Yeral Núñez, de la cuarteta mixta 4×400.



En el caso del fútbol, la República Dominicana tendrá su primer compromiso del Grupo C, el miércoles 24 de julio ante Egipto a las 5 de la tarde (11:00 de la mañana hora dominicana) en el Estadio La Beaujoire. En tanto, el sábado 27 de ese mismo mes chocará ante España a las 3:00 de la tarde (9:00 am de RD) en el Estadio de Burdeos.



Tres días después se medirá al ganador del repechaje de la Conferencia Asiática de Fútbol (AFC 2) en el Estadio Parque de los Príncipes. Los cuartos de final de las competencias de fútbol arrancarán el 2 de agosto.



De su lado, el luchador Miguel Pérez tendrá su primera cita competitiva el 6 de agosto en los octavos de final, pautada para las 11:30 de la mañana (5:30 de la mañana de RD). En cambio, Alcántara subirá al ring el 30 de julio en los combates preliminares de octavos de final a partir de las 11 de la mañana (5:00 am hora dominicana).



Inicio en taekwondo



Las competencias de taekwondo arrancan el 7 de agosto, pero será el día 9 cuando Madelyn Rodríguez estará compitiendo en la categoría -67 kilogramos.



Los combates de octavos de final están pautados para empezar a las nueve de la mañana (3:00 am de RD). Si ganara ese compromiso volvería al tatami a los cuartos de final a las 2:30 de la tarde (8:30 de la mañana hora dominicana). Ese mismo día se estará otorgando medallas.



A la pista de atletismo



La cuarteta 4×400 mixto relevo y en la que Yeral Núñez integrará la selección dominicana, estará en la pista de la primera ronda a las 7:10 de la noche (1:10 de la tarde de RD).