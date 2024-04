Los hepáticos y de médula ósea serán los primeros en obtener cobertura

Cuando una grave enfermedad toca un órgano vital hasta llevarlo a punto de colapsar, el trasplante se convierte en la única solución, lo que causa que el reloj de vida de esa persona comience a correr en cuenta regresiva.



Dada esta condición a la que están sometidos miles de dominicanos y tras largos años de lucha para lograr que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) ordene la cobertura de todos los trasplantes de órganos vitales, se contempla que para fin de año las ARS cubran trasplantes hepáticos y de médula ósea.



De igual manera, para el año 2025 se espera que los trasplantes cardiacos, pancreáticos, pulmonares y otros se logren realizar con una cobertura integral en todos los procedimientos por parte de las aseguradoras de salud.



El director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), Fernando Morales Billini, declaró al periódico elCaribe que ya iniciaron el proceso para crear los protocolos y las normativas para implementar la cobertura a otros órganos vitales además del riñón.



Agregó que junto a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) están realizando los análisis de costos para determinar el precio de los trasplantes, cardíaco, hepático, pancreático, de médula ósea y otros órganos.



“Estamos realizando este proceso para luego someterlo ante el Consejo Nacional de Seguridad Social y así ya por fin obtener esta resolución, explicó.”



Buenas noticias



Dijo: “Dados los avances que se están presentando se prevé que para finales de este año deberían comenzar a realizarse los trasplantes hepáticos y de médula ósea bajo la cobertura de la seguridad social”, afirmó.



“Esos son los planes que tenemos para darles cobertura a todos los pacientes que necesiten de un trasplante”, aseveró el doctor con un tono entusiasta.



Añadió que es muy importante obtener este tipo de cobertura porque son muy pocos los trasplantes que se está realizando, y los pacientes que tienen una enfermedad en otros órganos que no sea el riñón, fallecen porque no hay tratamiento sustitutivos como el de diálisis que tienen los pacientes renales.

“Si logramos hacer que aprueben la resolución que incluya la cobertura de estos órganos vitales sería un gran avance”, manifestó Morales Billini.



Cuántos trasplantes de órganos no son cubiertos por las ARS



Según estadísticas del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante desde el 2008 que fue el año en que se realizó el primer trasplante de hígado se han realizado 52, este es el de mayor frecuencia en este tipo de procesos quirúrgicos que no tienen cobertura.



En cambio, trasplantes médula ósea hasta el 2023 se han realizado 42, desde el 2010 que fue cuando se llevó a cabo el primero de esta índole.



En menor proporción, se realizaron tres trasplantes de corazón, y de estos solo ha sobrevivido hasta el día de hoy la señora Estéfani Moreno, que fue operada en el 2013 en la Plaza de la Salud. En el país también se ha realizado dos trasplantes de páncreas.



Esto quiere decir que desde que entró en fruncionamiento el Incort en el país se ha realizado un total de 99 trasplantes de órganos que no están bajo la cobertura de la seguridad social.



Cantidad de trasplantes que sí tienen cobertura



A diferencia de todos los trasplantes arriba descritos, el de riñón hasta el momento es el único que posee una cobertura integral por parte las Aseguradoras de Salud, motivo por el cual se han realizado 909 procesos quirúrgicos de esta índole, lo que demuestra que una cobertura integral a los programas de trasplantes podría marcar una gran diferencia en la vida de cientos de pacientes.



Qué problemas se busca solucionar



Hay que tener en cuenta que por la poca cultura de donación y la falta de cobertura del Sistema de Salud a los programas de trasplantes la República Dominicana es uno de los países con menor tasa de donaciones de órganos en Latinoamérica.



También resulta necesario resaltar que debido a estas dos trabas los órganos de pacientes cadavéricos que están aptos para ser donados se pierden, mientras que cientos de personas que están en la lista mueren en esperan de uno de ellos.



Logros



Durante el primer trimestre del año 2024 se han realizado 26 trasplantes, la mayoría de ellos de donantes cadavéricos, está dinamización crea la expectativa de que se supere el récord de trasplantado del 2019.



Es necesario agregar que durante el 2019 se logró realizar 86 trasplantes renales, seis de médula ósea y cinco de hígado, a estos se les agregan 350 trasplantaciones de córnea, este último un tejido ocular.



De estos trasplantes de órganos los renales fueron los más frecuentes, gracias a la resolución 5033-01, emitida el 8 de octubre del 2021, la cual da una cobertura integral del trasplante renal con un límite de RD$3,500,000.00 por año.



Agregó que la cobertura que les brinda está resolución a todos los pacientes que están afiliados a la seguridad social les incluye la extracción del órgano, el trasplante y todos los cuidados luego de la operación.

Fernando Morales Billini, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort). Félix de la Cruz

La lista de espera es la esperanza de sobrevivir

La lista de espera de pacientes que necesitan un órgano para poder cambiar su vida y volver a reintegrarse a sus actividades normales es de 300 pacientes a fecha del 02 de marzo.



Esta interminable lista es la esperanza de aquellos que viven su vida en una cuenta regresiva.



Dada la falta de cultura de donación de órganos que hay en el país muchas de estas personas no llegan a escuchar esa llamada que su defectuoso órgano espera. “Esta situación debe hacer entender que la donación es el derecho”.