Santiago. Un sargento de la Policía Nacional denunció la golpiza propinada por inspectores de la Dirección General de Migración, al confundirlo con un indocumentado haitiano.



El agente identificado como Onesi Solís Contreras, de 29 años, fue interceptado por agentes de migración y la emprendieron a golpes, a pesar de haberse identificado.



“Cuando iba caminando por la calle Restauración, me paran tres agentes de migración y uno me toma por un brazo y cuando le dije que soy policía, otro me dio un golpe en el costado y otro me dio un palo en la cabeza y hasta trompadas”, narró Solís Contreras al acudir al palacio de justicia de Santiago para depositar la denuncia ante la fiscalía.



El sargento policial adscrito al departamento de Plaza Valerio en el sector La Joya de Santiago, presenta lesiones contusas, equimosis en la cabeza y costado, escoriaciones y dolores, por lo que se le concedió una incapacidad médica legal de 15 días al acudir al departamento de ciencia forense del Inacif.



El sargento acudió en la mañana del lunes ante el departamento de denuncias y querellas de la fiscalía de Santiago, que en las próximas horas procederá con la identificación de los agentes actuantes para su posible sometimiento a la acción de la justicia.



La agresión captada en un video se produjo en pleno casco urbano, en la calle Restauración con avenida Antonio Guzmán (antigua General López).



Durante la requisa, los agentes de la Dirección General de Migración agredieron al integrante del cuerpo del orden, a pesar de que éste se identificó en más de una ocasión como sargento de la Policía Nacional. Dijo que pudo identificar la ficha del vehículo en el que andaban.



En Santiago son frecuentes las denuncias de agresiones y hasta intentos de abusar sexualmente de una mujer.



En la zona del Hospedaje Yaque, comerciantes denuncian que inspectores de migración apresan a trabajadores haitianos, a los que les cobran la suma de siete mil pesos para liberarlos.