Santiago. Durante estos días de asueto por Semana Santa, algunos de los centros de salud generalmente más concurridos son el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y el Hospital Regional José María Cabral y Báez, sin embargo, esta vez recibieron a pocos pacientes accidentados.



La directora del Hospital Arturo Gullón, Alicia Rivas, considera que los padres han acatado las medidas de prevención ante el leve flujo de infantes recibidos en la sala de Emergencias. “La frecuencia de pacientes es mucho menor que en días comunes. No hemos recibido intoxicaciones alcohólicas con menores, solo una politraumatizada femenina de 17 años”, destacó.



Mientras que en la Unidad de Niños Quemados Dra. Thelma Rosario, ubicado en el referido centro, fueron ingresados tres menores, uno por descarga eléctrica, quemaduras por flama y otro de menor grado. “Felicito a los padres. La verdad es que en años anteriores el flujo de politraumatizados, eventos de intoxicación alimentaria y quemaduras era mucho mayor, entiendo que cada día se está tomando más conciencia”, aseguró Rivas.



La pediatra también hace un llamado a continuar con las medidas preventivas con los menores de edad como no acercarlos a la cocina para evitar quemaduras, no permitir que vuelen “chichiguas” con mucho viento y vigilar a los adolescentes ante el uso de vehículos de motor, para erradicar accidentes. En el caso del Hospital José María Cabral y Báez, el emergenciólogo Tomás Almonte informó que durante este fin de semana se registró un altercado con varios heridos ya egresados, además de dos ciudadanos haitianos, Ana Louis, de 26 años y Yolanda Louis, de 24 años; quienes presentan quemaduras de segundo grado pero permanecen estables. Asimismo cuatro accidentados en motocicletas, en edades de 25 a 35 años.