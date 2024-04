Santiago. El expresidente de la república y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que habrá segunda vuelta y acusó al Gobierno de apostar a la abstención.



El exmandatario dijo que el PRM juega a la abstención como estrategia, al igual como ocurrió en febrero pasado para poder obtener su triunfo.



Sin embargo, entiende que a mayor cantidad de votantes, mayor crecimiento de la oposición, por lo que pidió a los organismos correspondientes vigilar la compra de cédulas debido a que eso provoca baja votación.



Fernández habló durante la rueda de prensa La Voz del Pueblo, desarrollada esta vez en el hotel Gran Almirante de Santiago.



Además pidió a la Procuraduría General de la República investigar la compra de dirigentes de los partidos de oposición para que ingresen al partido de gobierno, resaltando que no se justifica que un alcalde electo se vaya de su partido a los pocos días de obtener el triunfo si no es con la compra de conciencia.



Leonel Fernández mostró testimonios y datos estadísticos del principal problema que enfrentan los dominicanos según sus datos como lo es la seguridad ciudadana de la cual presentó programas para mejorarla a corto, mediana y largo plazo.



Testimonios de víctimas



Fernández subió a la tarima junto a varias víctimas de los delincuentes como es el caso de Cledia Mercedes Lantigua, desde Puñal, la cual narró que tanto ella como su esposo e hija han sido víctimas de los delincuentes.



De su lado, Alberto Miguel, desde Gurabo, quien era trabajador en un negocio de comida rápida, dio a conocer cómo los atracaron a todos en el momento en que se encontraba en el establecimiento de comida rápida. En el lugar atracaron a tanto a clientes como a trabajadores.



Otra de las víctimas de la delincuencia que presentó Fernández fue Polonio Abreu Ciriaco, a quien los delincuentes en tres ocasiones en los últimos tres meses lo han despojado de al menos siete mil pesos.

Mientras Rosa Rodríguez, de Cienfuegos, narró cómo asaltantes le mataron a su esposo durante un atraco hace un año y seis meses, el cual trabajaba en el palacio de justicia.



Seguridad ciudadana



Tras mostrar algunos testimonios, Leonel Fernández ofreció detalles de estadísticas, por lo cual dijo que la sociedad se ha apoderado del miedo y la gente no quiere salir de noche, debido al panorama de desconfianza. El exmandatario resalta que es una obligación del Estado garantizar la seguridad.



Fernández, a modo de chanza, dijo que lo único que no ha aumentado de precio en el país es la cocaína y es por la sobreoferta, por lo que este sería el tema a tratar en su próxima intervención en “La Voz del Pueblo”



Expresó que la principal preocupación de la población es la seguridad ciudadana y que el 66.5 por ciento así lo percibe, resaltó que 1475 homicidios se registraron en el 2023 y en el 2020 la tasa de homicidios fue de 9.66 por ciento y el pasado año de un 12.3 por ciento.



Expresó que la tasa de victimización por delincuencia, es decir, las personas afectadas por un acto de delincuencia fue de un 24 por ciento por cada cien mil habitantes. Las víctimas de más de una vez por actos delincuenciales o violencia representan un 53 por ciento.

Fernández promete tren Santiago hasta Haina

Durante el encuentro con los periodistas, Fernández habló de obras de infraestructura para Santiago y que ha presentado en su programa de gobierno RD44 de las cuales seleccionó para ejecutar en cuatro años y serían dadas a conocer como obras en salud, saneamiento, medioambiente, viales y la más importante, el tren Juan Pablo Duarte desde Montecristi, Puerto Plata, Santiago hasta Haina, el cual sería de pasajeros y de carga.