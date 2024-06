El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha decidido adelantar su X Congreso interno presionado por el resultado de las elecciones que lo muestran cada vez más alejado del electorado en un proceso que ha empezado mostrando la fortaleza del liderazgo de Danilo Medina.



El presidente y líder de la organización puso su cargo a disposición en la primera reunión del Comité Político luego de las elecciones del 19 de mayo, efectuada el 27 de mayo pasado, el resultado desde esa decisión hasta la fecha, es que cada vez más dirigentes de todos los niveles consideran que Medina debe continuar al frente de la organización.



De hecho, ningún dirigente ha informado públicamente sus aspiraciones a la Presidencia de la organización, a pesar de que estaría vacante a partir del 30 de este mes, fecha en que arranca oficialmente el X Congreso.



Los miembros del Comité Central del PLD han circulado un documento para fines de firma para respaldar la continuidad de Medina al frente de la organización.



Lo contrario ha ocurrido con la secretaría general, que tras la información de que estará vacante por la renuncia de Charlie Mariotti, varios dirigentes ya han presentado formalmente sus aspiraciones al cargo. La lista incluye a Luis de León, José Dantés, Jhonny Pujols e Iván Lorenzo.



Para el domingo el PLD convocó al Comité Central para completar los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso que preside Cristina Lizardo y acordar la agenda del evento.



El ex vicepresidente de la República y miembro del Comité Político, Jaime David Fernández Mirabal, considera que el Congreso es una oportunidad para que el PLD pueda definir su futuro.



“Acertadamente, el Comité Político de nuestro partido ha convocado al Congreso del PLD para evaluar todo lo que ha pasado y cómo trazar las estrategias para que nosotros logramos defendernos de un gobierno que usa descaradamente los fondos públicos para comprar tránsfugas”, dijo.



Rubén Bichara pondera a Danilo



En el espacio Despierta con CDN, Bichara indicó que los que auspician esa colección que ya cuenta con más de 900 firmas, tienen el derecho de hacerlo. “Es el Comité Central que tiene una comisión que ha tenido esa iniciativa… se están haciendo para otros temas, ese es uno de los tantos”, aseguró Bichara. El exfuncionario se mostró en total acuerdo con la permanencia de Medina como presidente de la organización.



“Totalmente de acuerdo, sería injusto pretender sacrificar al presidente o endilgarle una coyuntura electoral, no sería lo más noble, entonces obviamente que no podemos estar de acuerdo con eso”, indicó Bichara al ser cuestionado sobre si está de acuerdo con la permanencia del Medina en la organización como presidente.



Bichara dijo que no está de acuerdo con la reducción del Comité Político y Central debido a que entiende que no cree que eso sea una solución, y agregó que al que se saque de una de esas estructuras se tiende a desconsiderar, en cierto punto a quien es apartado.



El dirigente del PLD aseguró que el Partido se encuentra en un proceso de recuperación que tiene que manejarlo con la mayor madurez e inteligencia.



El político indicó que no le parece que el expresidente de la República, Danilo Medina, esté considerando ser candidato del PLD en el 2028, en el caso de que una reforma de la Constitución lo habilite para que pueda presentarse de nuevo como candidato a la Presidencia del país. l yanessi espinal y Rosa Soto

Sobre el PLD y errores que lo sacaron del poder

Rubén Bichara aseguró que el principal error o problema para la salida del PLD del poder fue la división. Además coincidió con Francisco Javier, que exculpó al Comité Político de la derrota pero aseguró que no se pueden librar del lastre de gobernar 20 años en solo cuatro. “En cuatro años no nos podemos librar del lastre y de lo que ocasiona 20 años de gobierno cuando caes en la oposición, es mi pensamiento y por lo que yo entiendo que tenemos que seguir trabajando, para que el partido se reformule y retome realmente y discuta en plenitud y en profundidad, cómo se puede mejorar, pero cuatro años no es suficiente para lograr eso”, explicó Bichara. El también exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), indicó que no es tiempo para buscar culpables y aseguró que todos los miembros del partido trabajaron en las pasadas elecciones.



Alegó que el problema del PLD es estructural, el cual deben avocarse a solucionar. “No creo que ahora sea un tema de buscar culpable o no. Del Comité Político no hay uno solo que no haya trabajado o que no se haya incorporado, si ustedes mencionan uno solo de los 40, yo le digo, dónde trabajó y le describo su trabajo”, aseguró Bichara.