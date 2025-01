Ricardo de los Santos, presidente del Senado, garantizó que se está trabajando para que en menos de un mes haya una solución “ganar-ganar” entre Barrick Gold y los habitantes de las comunidades de Pueblo Viejo, Cotuí, luego de los enfrentamientos suscitados en las últimas semanas.



‘’Nosotros entendemos que si logramos continuar las negociaciones tal y como íbamos, en poco tiempo podemos ponernos de acuerdo… Yo diría que no más de un mes podríamos llegar a un acuerdo. dijo el representante de Sánchez Ramírez en el Senado.



Al ser entrevistado por Anibelca Rosario y Marisol Mendoza, en Más Cerca, de Los Santos, dijo que hay quienes han negociado directamente con la minera, y que una de las razones por las que se han presentado los enfrentamientos es por el alza del cacao, siendo Cotuí una gran productora del mismo, y ocasionando la demora en la negociación.



‘’En esa comunidad, su mayor producto es el cacao, entonces el cacao en los últimos tiempos ha experimentado un alza sorprendente, donde un quintal de cacao que costaba entre ocho, nueve y 10 mil pesos, ya hoy está en 29 y 30 mil pesos. Es decir que ha aumentado casi en un 200%, y eso ha traído como consecuencia que los moradores, los campesinos de esa área, pidan que se les pague su precio justo’’, indicó.



Sostuvo que, para el reasentamiento de unas 600 familias en esas comunidades, existen estándares internacionales que hay que seguir y se está trabajando en una mesa de negociación para favorecer a ambas partes, donde están representadas las partes implicadas de forma directa, además de iglesias, académicos y otros sectores que median.



“Yo siempre he dicho, yo soy pro minería, ahora, una minería responsable, porque nosotros no podemos dejar bajo ninguna circunstancia esa riqueza en el subsuelo si podemos hacer provecho de ella”.





Leyes que serán priorizadas





En otro orden, dijo que a partir de este 27 de febrero, cuando empieza una nueva legislatura, el Senado de la República tiene tres prioridades, que son las candidaturas independientes, corrección del Código Procesal Penal y aprobación del Penal.



‘’Las candidaturas independientes. Eso es algo que nosotros tenemos una gran tarea por delante, porque está bien, yo estoy de acuerdo con que se pueda llevar una candidatura independiente, pero hay que regularlo’’, puntualizó.



Por último, aclaró que el Senado actúa de manera independiente y no es un sello goniográfico del Poder Ejecutivo, como muchos han querido decir.



