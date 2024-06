El presidente indicó que en la conferencia sobre Ucrania se enviará un poderoso mensaje al mundo

El presidente Luis Abinader reiteró ayer, durante su encuentro LA Semanal con la prensa, que viajará a Suiza en los próximos días para reunirse con líderes mundiales de países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia y Chile para promover la paz mundial, particularmente en el conflicto entre Ucrania y Rusia.



Al responder a una pregunta periodística, el mandatario expresó que la paz mundial es un deseo universal y un anhelo de todas las personas de buen corazón, al tiempo que reconoció que América, especialmente los países de la región, tienen el poder y la capacidad de influir en la promoción de la paz.



El mandatario destacó que, aunque Rusia no participará en la reunión, cree que el mensaje de paz que transmitirán los participantes será significativo. El viaje a Suiza del presidente Luis Abinader será el próximo fin de semana y se prolongará por aproximadamente 48 horas.



También mencionó que, además de la promoción de la paz, discutirán otros temas importantes relacionados con la seguridad y la cooperación internacional.



“Aunque Rusia no participará en esta reunión, creo que enviará un poderoso mensaje de paz. Este es el mensaje que estamos llevando: un mensaje de paz”, enfatizó el mandatario.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que no detendrá las hostilidades hasta que Ucrania cumpla con sus demandas, que incluyen el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y la neutralidad militar.



Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que no se rendirá y que luchará hasta que Rusia retire sus tropas de Ucrania. Ha pedido a la comunidad internacional que le proporcione más ayuda militar y humanitaria.



Desastre regional



Abinader afirmó que el Gobierno está trabajando en un plan de contingencia para brindar asistencia a las personas que puedan ser afectadas por los ciclones. Este plan incluye la identificación de albergues, la distribución de alimentos y la atención médica.



El presidente Abinader, durante LA Semanal describió las acciones llevadas a cabo por el Gobierno dominicano en respuesta a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el país.



Mencionó que se ha implementado un plan de contingencia en tres fases: sensibilización de la población, coordinación operativa y recuperación en caso de impacto.



Asimismo destacó los daños causados por las inundaciones, incluyendo la movilización de personas, la afectación de viviendas, acueductos y carreteras, así como los daños a las plantaciones agrícolas.



El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) explicó que el Gobierno ha respondido rápidamente a través de diferentes instituciones y que la recuperación ha sido bastante exitosa.



“Se espera que los pronósticos de más lluvias no se cumplan, pero en caso de que ocurran, el Gobierno cuenta con un plan de contingencia y con la voluntad de los hombres y mujeres del país para responder a las situaciones que se puedan presentar”, dijo Méndez.



Ganémosle al dengue



El presidente Luis Abinader dio a conocer la campaña “Ganemosle al Dengue” y destacó el fortalecimiento y la expansión de las capacidades del sistema de salud dominicano.



El presidente espera también que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la reducción de la incidencia, la mitigación de los brotes, el control de vectores y la gestión integral de la situación.



En términos de prevención y control, afirmó que se han eliminado criaderos de mosquitos, catalizado viviendas, identificado tanques con criaderos, se realizaron fumigaciones y se distribuyeron mosquiteros. Además, se han tratado recipientes con herbicida.



“El país tiene la tercera tasa más baja de casos de dengue en la región, lo cual es notable considerando que la población es comparable a la de otros países con mayor incidencia”, afirmó.



Entre las acciones que realiza el Gobierno sobre este tema se encuentran, el fortalecimiento de la infraestructura de salud, incluyendo la construcción de nuevos hospitales y clínicas.



También se cita capacitación del personal de salud para que puedan brindar atención médica de calidad a las personas afectadas por los ciclones y el dengue y la mejora de los sistemas de alerta temprana para que la población pueda estar informada sobre los ciclones y el dengue.



Además se promociona la educación de la población sobre cómo prevenir los ciclones y el dengue.

En su intervención, el mandatario aseguró que el Gobierno está tomando medidas para mitigar los efectos de estos fenómenos naturales.



En otro orden, el jefe del Estado, destacó la importancia de los cambios que realiza en las instituciones del Gobierno, a los que considera esenciales para mejorar su eficiencia y eficacia en beneficio de la población, y reiteró su compromiso de dejar el palacio presidencial en el año 2028.

Guerra no arroja resultado favorable

El presidente Luis Abinader, sostuvo que en la actualidad, el conflicto bélico entre la Federación Rusa y Ucrania no ha generado ningún resultado favorable.



Las hostilidades continúan y se intensifican, causan un número cada vez mayor de víctimas civiles y daños a la infraestructura. La crisis humanitaria se agrava día tras día, y millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.



La comunidad internacional ha condenado enérgicamente la agresión rusa contra Ucrania y ha impuesto una serie de sanciones económicas contra Rusia. Sin embargo, estas medidas no han logrado detener la guerra.



La conferencia de paz sobre Ucrania se celebrará los próximos días 15 y 16 de junio en Lucerna (Suiza).

En una declaración conjunta con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, después de una reunión en el Palácio de Belém, en Lisboa, durante su viaje a Europa, Abinader explicó que Rebelo de Sousa lo había convencido para asistir a la conferencia, a la que también acudirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.