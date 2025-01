Sindicalistas y miembros del sector empresarial expresaron ayer su disposición a discutir en el Comité Nacional de Salarios (CNE) la propuesta del presidente Luis Abinader de aumentar en no menos de un 20 % el salario de empleados privados no sectorizados.



El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río saludó la propuesta del mandatario, que dijo se va a reconsiderar en el Comité de Salarios. No obstante, mencionó que la preocupación de ese sector es que no puedan alcanzar o logren compensar el costo de la vida con el aumento salarial.



“El costo de la vida todavía está cuarenta y tantos mil y el salario mínimo está por veinticinco mil, pero la propuesta del presidente la vemos positiva para empezar un diálogo”, expresó.



De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, consideró que lo ideal es que en la República Dominicana se firme un pacto por los salarios como planteó el ministro de Trabajo y el propio presidente de la República, en algún momento.



“Nosotros vamos al comité el próximo martes, que ya está convocado, con la idea de plantear un aumento de salario del sector no sectorizado en 30 %, pero también es importante anunciar que nosotros hemos enviado una propuesta al ministro donde planteamos que las zonas francas y el turismo no pueden estar pagando en el país y que tienen que igualar el salario al salario no sectorizado del país”, sostuvo.



En el caso del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Cesar Dargam, este se mostró en la disposición de acudir al Comité Nacional de Salarios cuando sea formalmente establecido.



Comentó que en este caso, serán nuevamente coherentes y llevarán la conversación al ámbito objetivo. “No es un tema de un número. ¿Y qué tal si ese número es corto o que ese número está por arriba de las posibilidades de RD? Lo que queremos es que se discutan los criterios, que se tome la mejor decisión y que mantengamos el ambiente que existe”, señaló.