El Defensor del Pueblo rindió cuentas de su tercer año de gestión; estará atento a las propuestas del Gobierno

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió ayer que estará atento a las reformas que se proponen realizar en el país y que impactan derechos, al tiempo que señalóque estas tienen que ser plurales y participativas.



Al acudir ante el Congreso Nacional a rendir cuentas de su tercer año de gestión frente al órgano extrapoder, garante los derechos fundamentales de los ciudadanos, aprovechó para recordar a los senadores y diputados la deuda que tienen con la República Dominicana en materia legislativa, en relación con las leyes que manda a crear y modificar la Constitución del 2010, conocidas como “leyes complementarias”. De las 106 reservas de ley hay al menos 71 pendientes, según el funcionario.



Indicó que las constituciones son pactos, y, por lo tanto, implican lo más importante que puede tener una sociedad para desarrollarse, que es la confianza.



“Solo un dato para que tengamos en cuenta lo que fue la Constitución del 2010: generó la necesidad de 106 leyes que debieron de haberse modificado o hacerse, una vez proclamada la misma, y ¿saben qué? Hoy en día tenemos una gran deuda de con la República Dominicana. De las 106 leyes, solamente hemos hecho prácticamente 35; le adeudamos 71 leyes al país para poder hacer efectiva la Constitución”, sostuvo en su alocución en el Auditorio del Senado, donde asistieron Ricardo de los Santos, presidente del ala congresual; Alfredo Pacheco, titular de la Cámara de Diputados; así como funcionarios del gobierno, de órganos constitucionales e invitados especiales.



El defensor del Pueblo se dirigió a los presidentes de las cámaras legislativas, les exhortó a que sean garantes de las conquistas logradas por el pueblo dominicano en la Ley Sustantiva y que promuevan el diálogo en libertad, para llevar la mentalidad de cambio a nuevos ámbitos.



“La experiencia me lleva a decirles que eso nos requerirá una actitud clara e inequívoca para interpretar y asumir los deseos de progreso que existen en las zonas más extensas y vivas del pueblo dominicano. La Historia nos acompaña y nuestro verdadero compromiso está, pues, identificado con el futuro. Vamos a esforzarnos para que la Constitución no sea únicamente una solemne declaración de derechos, sino el fundamento efectivo de una democracia estable y justa”, puntualizó.



Dijo que de la Constitución 2010 se desprendieron muchas legislaciones, que una de ellas la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, donde están estipulados varios pactos que trató de presentar como una manera de unir al pueblo dominicano en el futuro de las reformas que serán conocidas.



En ese sentido, ponderó el Pacto Fiscal, que aún espera el consenso de los diferentes sectores; la necesaria revisión del Pacto Eléctrico y el Pacto Educativo, ya firmados. En cada uno de ellos, el defensor del Pueblo estará como garante de los derechos fundamentales, como manda la Constitución, y en fiel cumplimiento del principio de la neutralidad.



Pablo Ulloa también habló sobre la posición de la entidad sobre la Ley de Autismo y su reglamento de aplicación, que a la fecha aún no está promulgado.



El órgano extrapoder más transparente del país



El titular del organismo constitucional destacó que los casos que llegaron a la institución a través de la Secretaría General aumentaron 4.04% en comparación con el 2022. Mientras que las inspecciones realizadas se incrementaron en un 119%, respecto al período anterior.



“Somos el órgano extrapoder más transparente de la República Dominicana”, resaltó en su discurso.

El servidor público mostró que, a través de las gestiones realizadas por la institución, el Estado cumplió con el pago de un total de RD$53,696,447.83 en términos de prestaciones laborales a ciudadanos desvinculados de diferentes entidades estatales.



De igual modo, Ulloa señaló que, durante el 2023, la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo logró impactar a más de 34 mil personas mediante una diversidad de acciones formativas en materia de derechos y deberes fundamentales, gobernanza efectiva y gobernabilidad democrática. Destacó que la organización ha graduado a más de 3,000 personas en cursos especializados, con títulos reconocidos por casas de estudio nacionales e internacionales.



“Entre nuestras acciones, se destacan diplomados en derechos humanos, seguridad ciudadana, uso correcto de la fuerza policial y nuestra iniciativa estrella: la Constitución Animada para Niños y Niñas”, agregó.



Ulloa también citó que dentro de los hitos alcanzados en este último año se destacan la nueva sede del Defensor, la Carrera Defensorial, la nivelación salarial, entre otros logros. También anunció el lanzamiento del Voluntariado del Defensor y la Ruta de los Derechos, programas que aportarán a la creación de una ciudadanía responsable.



Los temas tratados en la rendición de cuentas fueron: Los retos de la sociedad dominicana contemporánea; los logros de los últimos 12 meses del Defensor; y las perspectivas del órgano.

Pendientes

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que hay al menos 71 reservas de ley en la Constitución del 2010.



4.04%

Es el aumento en el 2023 de los casos que llegaron al Defensor del Pueblo a través de la Secretaría General.