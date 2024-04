En Domingo de Resurrección la gente de la capital va a los parques a ejercitarse

La Semana Santa es un periodo de reflexión para cada individuo, pero estos días libres no todos los usan solo para la sanidad interior, sino que son la excusa perfecta para reunirse con familiares y amigos y pasar momentos divertidos con ellos.



Durante un recorrido por diferentes sectores y lugares de recreación se pudo constatar cómo cientos de personas aprovecharon la mañana del domingo de resurrección para movilizarse hacia diferentes respiros urbanos.



Los capitaleños que optaron por quedarse en la ciudad y no salir al interior compartieron en diferentes actividades con sus familiares y amigos.



Tal es el caso de los que se van a aprovechar la vegetación y los juegos de los parques, como fue el caso de decenas de jóvenes que se dieron cita en el Parque Mirador Sur, donde se ejercitaron y compartieron entre amigos varias rutinas de entrenamiento.



Ejemplo de esto es Martha Sosa, una de las jóvenes que decidieron quedarse en la capital este Domingo de Resurrección y dirigirse al Mirador Sur para compartir junto a sus amigos una rutina de aeróbicos.



Dada la elementalidad de la salud para el ser humano, durante el último día libre que brindó el asueto de la Semana Santa estos jóvenes realizaban ejercicios que iban desde aeróbicos, sentadillas para trabajar piernas y glúteos, fondos entre bancos para trabajar tríceps, hasta abdominales isométricos y flexiones de brazos, entre otros.



Otro método saludable por el que muchos capitalinos optan para pasar algunas de las horas del Domingo de Resurrección fue el salir a caminar acompañados de algún familiar y hasta con sus mascotas.



De igual manera, los comunitarios del sector de Cristo Rey se visualizaron compartiendo en el parque Divino Niño, donde algunos jugaban dominó, como es el caso de Anderson Peguero, que junto a un grupo de amigos compartía.



Otras actividades sanamente divertidas



No obstante, las visitas a los parques no son las únicas distracciones saludables que las personas realizan para aprovechar el tiempo de respiro que a muchos les ofrecen estos días libres, también hubo algunos optaron por dirigirse al malecón.



Tras recorrer la avenida George Washington se pudo observar a personas que salían a correr, a practicar ciclismo y otras actividades deportivas, en la playita de Los Pescadores varias personas se recreaban al igual que en la playa de Güibia donde se encuentra el gimnasio.



Regreso a la ciudad



Miles de dominicanos aprovecharon los días para irse a los respectivos pueblos del interior del país para compartir con sus familiares y disfrutar del campo, de los ríos y de las playas.



En estos lugares realizan campamentos, natación, alpinismo, entre otras actividades deportivas.



Pero al llegar a las paradas de autobuses se comienzan a ver sumamente concurridas por el masivo retorno de aquellos que vuelven para reintegrarse a la cotidianidad capitalina.



En las paradas del Cibao que se encuentra en el kilómetro nueve de la autopista Duarte los minibuses regresaban llenos de personas que venían de la región norte, durante la mañana.



Esta misma escena se pudo observar en la parada del sur de la avenida Duarte y la calle Teniente Amado García del sector Villa Consuelo y sus alrededores.

Desde la mañana del domingo cientos de personas retornan a la ciudad luego del asueto de la Semana Santa.

Qué se celebra en la Semana Santa

Aunque hoy en días muchos toman los días libres de la Semana Santa para para compartir con familiares, ejercitarse o realizar otros tipos de actividades, la finalidad de esta celebración no es esa.



La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hacen durante la última semana de Cuaresma, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, es decir, el día de Pascua.



Las festividades conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús: el Domingo de Ramos es el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, el Jueves Santo es la fecha de la Última Cena, el Viernes Santo recuerda la crucifixión, el Sábado Santo es día de duelo y, finalmente, el Domingo de Pascua se celebra la resurrección.



Respecto a los orígenes de esta tradición, en el año 325 el Concilio de Nicea fijó la fecha de celebración de Pascua para todo el ámbito católico occidental.



A partir de aquel momento, y basándose siempre en el relato evangélico, cada país ha ido construyendo un conjunto propio de ceremonias. A pesar de las variantes la finalidad es celebrar o rememorar la vida del Mesías.