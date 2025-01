El tema llama la atención de periodistas internacionales y de juristas expertos en la materia

Las deportaciones iniciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generan pánico y preocupación en la comunidad de migrantes, de acuerdo con periodistas internacionales y juristas expertos en el tema.



Los profesionales hablaron ayer, por separado, en el programa Despierta con CDN, en el marco de la política migratoria que impulsa el presidente norteamericano.



El periodista Rafael Pujols, de Telemundo, indicó vía zoom que esos operativos producen “bastante pánico” y preocupación entre las comunidades migrantes, no solo en la ciudad de Nueva York, sino también en Nueva Jersey y otras demarcaciones.



Señaló que justo en la mañana de ayer la secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a la ciudad de Nueva York, y de inmediato encabezó un operativo en el que participaron agentes del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Administración de Control de Drogas (DEA), en el que arrestaron a un sospechoso.



Tras indicar que es el primero operativo en la referida ciudad del que se tenga conocimiento, ponderó que Noem dijo que venía a Nueva York para cumplir la promesa del presidente Trump: a hacer las calles más seguras.



“El impacto psicológico de todo esto está afectando a nuestras comunidades. Las iglesias se han visto invadidas, las escuelas también han tenido que recurrir a las mismas autoridades para tratar de orientarlos de saber qué deben hacer”, sostuvo Pujols desde Nueva York.



Desde Puerto Rico, el periodista y activista Luis Aguavivas denunció que allí se están haciendo redadas indiscriminadas contra indocumentados, y que cada miembro de la fuerza del orden tiene que llenar una nota de por lo menos siete deportaciones. Señaló que los agentes detienen a las personas por su apariencia y color de piel.



El comunicador señaló que los dominicanos acostumbran a no andar con sus documentos, por los que les exhortó a tener los papeles arriba.



Tema no es nuevo; piden no declarar criminales a indocumentados



Lucy Arraya, abogada internacionalista y politóloga, dijo que Donald Trump está poniendo en ejecución lo que prometió en las campañas, que es la regularización del tema migratorio, debido a la cantidad de inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos en los últimos años.



De forma similar opinó la periodista mexicana María Fernanda Castañeda, al resaltar, por video llamada, que las deportaciones no es algo nuevo en los Estados Unidos, ya que desde gobiernos anteriores esto se veía justo en el primer mandato de Donald Trump, quien prometió que iba a recrudecer las acciones contra la migración.



Castañeda agregó que el tema migratorio también va relacionado con el de la seguridad y el tráfico de drogas, que es una de las promesas pendientes del gobernante, al prometer que va a implementar acciones contundentes, “sobre todo para frenar el tema migratorio, pero también para acabar con los cárteles de narcotráfico, que es algo que va muy de la mano”.



Sostuvo que los 4,000 indocumentados deportados hacia México en estos días no es un número alarmante, sino algo normal. No obstante, consideró que sí se ha reflejado un incremento en las redadas migratorias que se han hecho en escuelas, hospitales e iglesias.



Aunque Lucy Arraya entiende que el tema migratorio en los Estados Unidos siempre ha estado presente, el punto en esta gestión de gobierno es que no se declaren como criminales a los terroristas, porque esto puede afectar al perfil del indocumentado, a que puede insertarse en la vida social.



En ese sentido, recomendó que se debe buscar que se trate con derechos humanos con todas las condiciones que requiere como persona y que no se descriminalice.



“El tema que él ha prometido y que está poniendo en ejecución ya existía en Estados Unidos, pero ahora se va a exacerbar con un poquito de una política un poco más agresiva”, afirmó la politóloga.



Exhortó a los Estados receptores de los indocumentados a preparar las condiciones necesarias a través de los respectivos consulados en el exterior, de dar asistencia a sus nacionales, si saben que van a ser deportados.



Dijo que la República Dominicana tiene el Instituto del Dominicano en el Exterior, donde la persona puede ir a asistirse, si tienen inquietudes.



Se espera un aumento de las deportaciones de indocumentados



El periodista Iacopo Luzi, de La Voz de América, afirmó, desde Washington DC, que se espera que las operaciones de repatriación se intensifiquen a medida que los funcionarios de la administración de los distintos estados de los EE.UU. intentan ejecutar la promesa de deportación del presidente Trump.



Precisó que la administración Trump estaría desarrollando un acuerdo de asilo con el gobierno de El Salvador, que permitiría a Estados Unidos deportar a los migrantes al país centroamericano, que no sean de allí.



El acuerdo, conocido como de tercer país seguro, facultaría a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos a deportar a inmigrantes no salvadoreños a El Salvador, impidiéndoles solicitar asilo en Estados Unidos. En cambio, los inmigrantes serían deportados con instrucciones de buscar asilo en El Salvador, que sería designado como un tercer país seguro, según subrayó Luzi.

Periodista María Fernanda Castañeda, desde México. Periodista Iacopo Luzi, desde Washington DC, EE.UU.

Deportó al primer grupo de dominicanos

El gobierno de los Estados Unidos inició el pasado lunes una nueva repatriación masiva de ciudadanos dominicanos en situación migratoria irregular.



Un total de 135 connacionales llegaron al país deportados desde Luisiana, EEUU, en un vuelo que aterrizó a las 11:19 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, bajo estrictas medidas de seguridad implementadas por las autoridades de inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



Según informaciones preliminares publicadas en distintos medios de comunicación, los repatriados ingresaron de manera irregular a territorio estadounidense, principalmente a través de la frontera con México.