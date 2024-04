El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó ayer su agradecimiento por las muestras de solidaridad expresadas por sus colegas y demás personas, por el difícil momento que atraviesa ante el fallecimiento de su hijo Luis Alfredo Pacheco Rojas en Texas, Estados Unidos.



Al dar inicio a los trabajos legislativos tras dos semanas de pausa, el veterano congresista dijo, con voz entrecortada, que está tratando de lidiar con la situación. Señaló, además, que acudió al Congreso para cumplir con su deber de servir al Estado.



“Estamos aquí cumpliendo con nuestro deber, porque el servicio público no puede paralizarse por una situación personal de alguien, y he visto a cantantes y artistas que aún en su dolor han tenido que cumplir con su fusión y misión que le asigna la circunstancia en el momento. Ese es mi caso. Debo estar aquí, cumpliendo con mi deber. No tengo otra salida”, subrayó.



La pérdida de su vástago, según manifestó, ha sido un proceso “muy difícil y duro”, no obstante aseguró que decía a un grupo de diputados del PLD que “Dios no les da carga a sus hijos que ellos no puedan soportar”. Su comentario se basa en la Biblia, en 1 Corintios 10:13.



El legislador explicó que en ocasiones parece ser fuerte al estar en público, pero que cuando está en privado “se pone más débil”, y que eso lo saben todos los padres. Al respecto, recordó la canción de Rubén Blades “Amor y control”, señalando que “familia es familia y cariño es cariño, y que sólo el que tiene hijo entiende el deber que tiene un padre con los hijos, no importa la circunstancia”.



Trabajos legislativos



Pacheco adelantó que ha estado coordinando junto a su homólogo en el Senado, Ricardo de los Santos, para que aún en el proceso electoral el Congreso pueda trabajar como demanda el país.