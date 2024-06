Clima. Las altas temperaturas que afectan al país junto con las partículas del polvo sahariano afectan de manera directa a la salud, y causan graves daños a los afectados de asma e hipertensión y a la población en general.



El cardiólogo-internista, Erick Antonio Fabián Agramonte, del Centro Especializado de Imágenes Diagnósticas (Cediag), explicó que este clima caluroso podría causar agotamiento físico, acompañado de debilidad y malestar en general, y palpitaciones, debido a la deshidratación que provoca el calor.



El profesional de la salud indicó que las personas asmáticas e hipertensas figuran entre los pacientes más afectados en esta temporada calurosa.



“Hay muchos pacientes asmáticos que por causa del calor se descompensan, hacen crisis. El paciente asmático no puede recibir mucho calor ni mucho frío. Tiene que estar en una temperatura intermedia”. Agregó: “A los hipertensos pueden subirles los niveles de la tensión arterial por causa mismo calor”, dijo el doctor Fabián Agramonte.



¿Qué ocurre en RD?



Según el analista de meteorología Jean Suriel, República Dominicana y la región del Caribe están desde hace aproximadamente dos meses en un proceso de incremento de las temperaturas, por una anomalía térmica que se está desarrollando en el Atlántico, pero que influye en el mar Caribe.



“Esto significa que la temperatura superficial del mar es más caliente de lo normal para la fecha”. Citó algunos ejemplos: “En abril la temperatura del Atlántico y el mar Caribe estaba como si en épocas ciclónicas anteriores estuviera avanzando el mes de agosto”.



Añadió: “En el pasado mes de mayo estaba como si estuviéramos en septiembre y ahora en este mes de junio avanza más caliente todavía”.



Suriel señaló que el contenido de humedad que predomina en el país es tan fuerte que además de la temperatura, sube la sensación térmica.



Por otro lado, indicó que la radiación solar comienza a incrementarse a partir de las 9:00 de la mañana, de manera que el calor empieza entre 9:00 y 10:00 a.m. y se extiende hasta las 4:00 y 5:00 de la tarde. En ese tiempo se concentra el mayor índice de calor.



El analista del tiempo resaltó que a pesar de que el verano aún no comienza ya se puede sentir el incremento significativo de las temperaturas, lo que apunta a que esa estación será todavía mayor.

Dijo que las proyecciones para este año 2024 establecen que será más caluroso que el pasado 2023, a pesar de que ese año, hasta el momento, ha sido considerado el más caliente en toda la historia desde que se tiene registro, desde 1850.



Agregó que las personas en esta época de calor tienden a desarrollar más la ira, “son irascibles, no importa que estén en la calle o en la casa”, el calor los abruma y producen comportamientos de ese tipo, indicó.



Personas reaccionan ante calor



En un recorrido realizado por un equipo de prensa de elCaribe en algunas avenidas y barrios del Distrito Nacional, se consultó a algunas personas sobre cómo se están sintiendo ante las altas temperaturas.



Se abordó al joven Cris Emmanuel Félix, el que estaba parado en la estación de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte, y quien visiblemente estaba sudoroso por el fuerte calor, dijo que para sofocar las altas temperaturas, optaba por quedarse en su casa bajo aire. Se cuestionó: “¿Quién aguanta esto afuera?”, agregó: “Ahora mismo la mejor inversión que una gente pueda hacer es comprarse un aire para poder combatir el calor”.



Por otro lado, el señor Sigfredo Santana manifestó: “Este calor está muy incómodo, porque es un calor húmedo. Un calor pegajoso como dice la gente, porque entonces está nublado y en vez de hacer fresco lo que hace es calor”.



Mientras que Benigno Portuondo hizo un llamado a las autoridades municipales a forestar la zona del kilómetro 9, porque según él, “está bastante deforestado”.

El cardiólogo-internista Erick Antonio Fabián Agramonte.

Más de 150,000 han muerto por olas de calor

Alrededor de 153,000 personas en todo el mundo murieron por causa de las olas de calor, entre 1990 hasta 2019, según un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Monash (Australia), publicado en la revista PLOS Medicine, dirigido por el profesor Yuming Guo.



El estudio revela además, que “habrá un aumento en la frecuencia y gravedad de las olas de calor, debido al cambio climático”, situación que preocupa a la comunidad científica de todo el mundo.



El científico Guo explicó a la agencia Sinc, un medio de noticias científicas: “En el mundo cada vez hay más olas de calor con periodos más largos y mayor intensidad. Sin embargo, aún no disponemos de estadísticas sobre cuántas muertes causan”.