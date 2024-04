NUEVA YORK.- Votantes dominicanos en esta ciudad avalaron el pronóstico hecho el pasado fin de semana por el miembro del Comité Político (CP) del PLD, Francisco Javier García, de que en dominicana “habrá una segunda vuelta con sorpresas” en las elecciones del próximo 19 de mayo.



El dirigente político, considerado por muchos en RD y NY el “gurú” de la política dominicana, por visionario, claro y certero en sus predicciones políticas a futuro en el país caribeño, afirmó: “Los días que vienen serán determinantes para saber cuál será el resultado de las elecciones del 19 de mayo”.

“Lo que veo es que independientemente del candidato del gobierno, el presidente Abinader, acelere sus esfuerzos, pero también estoy viendo que los candidatos de la alianza Rescate-RD; Miguel Vargas (PRD), Leonel (FP) y de Abel Martínez (PLD), también se están incrementando”, sostuvo Javier García.

Añadió: “A partir de ahora se va a definir cuál será el resultado electoral. Sugiero a la militancia de la alianza que nos empeñemos en convencer a los dominicanos que vayan a votar, si votan habrá doble vuelta con sorpresa”.

“Tenemos que convencer la ciudadanía que ejerza el derecho al voto, que es un premio, porque mucha gente dio su sangre y esfuerzo para que cada cuatro años podamos elegir un presidente democráticamente”, sentenció.

Los dominicanos en la Gran Manzana indican que vienen dándole seguimiento al acontecer político de su país y coinciden con lo dicho por los candidatos presidenciales de la alianza, Leonel Fernández de que “el PRM anda de cacería = https://www.youtube.com/watch?v=sizIgJyvCLA

Además, con lo planteado en Hato Mayor por Vargas Maldonado, quien reclamó del gobierno detener “la galopante alza de la canasta familiar”.

Asimismo, con el presidente del PLD y ex presidente de la república, Danilo Medina, de que habrá una segunda vuelta en RD = https://www.youtube.com/watch?v=jdw5euGIoc0

Precisan los quisqueyanos, en documento de prensa, que el gobierno y el PRM están desesperados porque los números no le dan, y ponen de ejemplo que “los funcionarios de Abinader no salen de NY y la Circunscripción 1-USA”.

En los últimos meses han venido más de 30 y faltan muchos otros antes del 19 de mayo. La Circunscripción tiene 547,487, más que 6 provincias juntas de la RD (Samaná, Bahoruco, Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Ocoa, Santiago Rodríguez, Elías Piña, e Independencia), indican.

Entre los firmantes se encuentran Antonio Domínguez, Juan Carlos Soto, Willy Rivera, David Sambrano, Marta de Jesús, Isabel de Torres, Héctor Toribio, Rodolfo Adames, Víctor Guzmán, Elba Contreras, Alberto Luna, Claudio Rodríguez, Norberto Mejía, Rafael Brito, Sunilda de Rojas, Emilio Polanco y Milton Duarte, entre otros.