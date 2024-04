Naciones Unidas. El canciller Roberto Álvarez advirtió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “República Dominicana ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica.



“Ahora bien, no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y menos aún adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y seguridad de nuestro país. Simplemente no lo permitiremos, pídalo quien lo pida”.



En esa misma línea, durante su discurso en la reunión periódica de este órgano para abordar la situación haitiana, el canciller Álvarez expresó que el Gobierno dominicano ha continuado prestando su colaboración, más recientemente, con la evacuación a través de su territorio de personal de las Naciones Unidas y otras organizaciones, así como de diplomáticos y nacionales de más de una docena de países, incluidos varios que son miembro del Consejo de Seguridad.



En otro orden, saludó la reciente conformación del Consejo Presidencial de Transición en Haití, con la expectativa de que este logrará, a la mayor brevedad, designar un primer ministro interino y un gabinete de gobierno, completando así la primera parte del nuevo trayecto. “Hace dos años no se visualizaba una salida para la situación en Haiti, solo oscuridad; hoy aparece una luz tenue, pero esperanzadora que indica el inicio de un nuevo sendero. ¡Ojalá que así sea!”.



En ese mismo sentido, el ministro Roberto Álvarez llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a identificar y sancionar a los culpables de la violencia en Haití, como una forma de apoyar el nuevo proceso político que se impulsa en ese país, ya que a casi dos años de adoptar la resolución 2653 sólo ha sancionado a cuatro reconocidos criminales, sin repercusiones para los verdaderos financiadores y responsables de la inseguridad generalizada en el vecino país.

Más un tercio de bandas tienen niños soldados

Más de un tercio de las numerosas bandas armadas que operan en Haití y controlan gran parte de su territorio tienen a niños entre sus filas, según datos de la Unicef que proporcionó este lunes la directora de esta organización, Catherine Russell, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Russell dijo que entre el 30% y el 50 % de las bandas armadas han reclutado a menores.