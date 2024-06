ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York, 6 jun (EFE).- Más de quinientos inmigrantes jornaleros de varios estados se manifestaron este jueves en Nueva York contra las medidas antiinmigantes promulgadas en Estados Unidos, incluida la orden emitida por la Casa Blanca que restringe las solicitudes de asilo y que, según los asistentes, impulsan la discriminación.



La manifestación convocada por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) tuvo participantes que viajaron desde California, Nevada, Arizona, Texas, Utah, Florida, Wisconsin, Illinois, entre otros estados, y se reunieron en la Plaza Herald en Manhattan, para después marchar hacia un refugio de inmigrantes.



Pablo Alvarado, director de NDLON, dijo que las diferentes políticas aprobadas en Texas, Arizona, Oklahoma y otros estados republicanos están creando «un ambiente hostil» hacia los inmigrantes y en especial aumenta la discriminación contra los trabajadores que ganan bajos salarios.



El activista también criticó al presidente Joe Biden, que este martes firmó una orden ejecutiva que permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.



La orden es la más dura proclamada por el mandatario demócrata desde que llegó al poder en enero de 2021 y supone un cambio importante en la manera de entender el asilo en EE.UU..



“Lo hizo por cobardía política y eso es una debilidad. Si él (Biden) cree que haciendo esto va a obtener más votos o a convencer a los republicanos extremistas se equivocó”, subrayó Alvarado en un discurso al inicio de la manifestación.



Aseguró que la orden emitida por el mandatario demócrata “ni es un buen mensaje político ni es un buen mensaje para los inmigrantes”.



Para Salvador Sarmiento, que viajó desde la capital de EE.UU. para participar en la protesta, este es un momento en que los inmigrantes que buscan trabajos en las esquinas “están enfrentando fuerzas de odio y exclusión que no se han visto en décadas”.



“Queremos enviar un mensaje claro a los políticos locales y nacionales: No nos vamos a quedar callados, vamos a desafiar su deseo de división y nos mantendremos unidos”, dijo a EFE Sarmiento.



La manifestación hace parte de la Novena Asamblea Nacional de NDLON.



Esta mañana los trabajadores también protestaron frente a una tienda Home Depot, en New Rochelle, al norte de la ciudad de Nueva York, donde jornaleros denunciaron que fueron arrestados, según ellos, por ingresar al establecimiento comercial para entrar al baño.



“No podemos permitir esta clase de atropellos, no puede ser justo que lo arresten a uno por entrar al baño cuando los trabajadores compran materiales en estas tiendas”, valoró Sarmiento.



NDLON ha estado detrás de una serie de victorias para los trabajadores inmigrantes en los últimos años, incluida una política innovadora conocida como DALE, (Acción Diferida para el Cumplimiento Laboral) que brinda protección contra la deportación y autorización de trabajo a inmigrantes indocumentados que denuncian abusos en el lugar de trabajo. EFE