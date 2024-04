Tras la convocatoria a paro nacional realizada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para el día de hoy, el ministro de Educación, Ángel Hernández acusa a este gremio de poner en riesgo el cierre del año escolar 2023-2024, que cursan más de 2.6 millones de estudiantes de los diferentes niveles.



Hernández expresó que la asociación de profesores incumple con los “Acuerdos por la Defensa y el Derecho a la Educación” que se firmaron en el año 2021, al convocar la paralización de la docencia en los centros educativos públicos del país.



Además, el ministro manifestó el rechazo a “la instrumentalización y uso partidista que hace Eduardo Hidalgo, diputado y candidato a esa misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de la demanda de incremento salarial de los maestros, a la vez que utiliza al sindicato como un escudo protector de sus intereses políticos”.



En esa línea habló de las suspensiones de la docencia que se efectuaron el pasado viernes a causa de las asambleas convocadas por Hidalgo en diversas demarcaciones solo con el fin de realizar actividades proselitistas para su campaña reeleccionista.



En ese sentido, el órgano rector del sistema educativo preuniversitario reveló que un día de docencia que se pierda representa para el país RD$1,538.8 millones, esto sin contar el conocimiento que los estudiantes dejan de adquirir.



Se recuerda que días atrás el presidente de la ADP acusó al ministro Hernández de no cumplir con su responsabilidad de solucionar las deficiencias de los planteles escolares y de no efectuar el aumento salarial que ya se había acordado para los docentes.



También la ADP responsabilizó al Minerd de ser el que incumple el calendario escolar que “no es un horario, sino, un conjunto de objetivos de aprendizaje”, al no contratar el personal docente que todavía falta en las escuelas, alegando que esta es una de las principales causas de que los alumnos no reciban la educación a la que tienen derecho.



Sin embargo, vale la pena destacar que mientras estas dos entidades se culpan una a la otra de incumplimiento, los estudiantes son los que están en el medio y reciben las consecuencias.



Cuánto gana un maestro en RD



Durante el encuentro con la prensa el ministro de aseguró que el 83 por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación está destinado a pago de nómina, agregando que en la presente gestión de Gobierno, el sueldo promedio del maestro de Primaria se incrementó de 50,600 pesos en 2019 a 63,829 en 2023, una variación de 26.14%. Mientras que el promedio salarial para el docente de secundaria pasó de 58,610 a 63,092 pesos, equivalente a un alza de 7.65%, estos sueldos incluyen los incentivos.

Qué dicen los acuerdos entre Minerd y ADP

El Minerd y la ADP firmaron durante esta gestión de gobierno firmó dos acuerdos, uno en el 2022 y el otros en 2023, donde se establecieron una serie de puntos, como fueron dos aumentos salariales, el primero fue cumplido en su totalidad por parte del ministerio, aseguró el ministro.



El acuerdo también establece el cumplimiento del calendario escolar en su totalidad en todas las escuelas.