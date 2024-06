Los atractivos que trae la institución incluyen clases de Inteligencia Artificial y de videojuegos o eSports

El local que perteneció a Talleres Cima, una fábrica de puertas y ventanas, que tras su cierre estuvo muchos años en estado de abandono, hoy pertenece al nuevo proyecto Centro Futuro, un programa creado para impulsar el desarrollo técnico y profesional de los jóvenes del sector de Cristo Rey.



El edificio de amarillo cálido, de dos niveles, cuenta con ocho aulas totalmente equipadas en su primera planta. Tiene además, en ese mismo nivel, un salón de eventos multiuso con capacidad para 200 personas, dos salones habilitados para realizar capacitaciones, una cafetería para los estudiantes, baños y un patio trasero.



En su segundo piso está el área administrativa, donde se puede encontrar la oficina de la directora, otra del Departamento de Educación Ciudadana de la Alcaldía del Distrito Nacional, también dos salones de capacitación, un salón de reuniones, una cocina para el personal que laborará en esa área y baños.



Al conversar con la encargada de la institución, Claudia Patricia Sarante Camacho, ella informó que el centro es una iniciativa de Carolina Mejía, alcaldesa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y que su mayor deseo es brindarle a la juventud de Cristo Rey capacitaciones técnicas que les permitan insertarse en el mercado laboral.



Por ello mencionó que estas ofertas académicas son dirigidas especialmente a los adolescentes y jóvenes de la barriada, pero que personas adultas pueden inscribirse en los cursos.



Sarante Camacho explicó, además, que el objetivo del programa no solo es el aprendizaje que tendrá el estudiante, sino también que este pueda emprender su propio negocio con los conocimientos adquiridos del área estudiada.



“Nuestro interés no es solo enseñar en la parte técnica, sino que aprendan a sostener y a tener un negocio, y que puedan prosperar”, resaltó.



Sarante Camacho señaló que el centro aún no ha sido inaugurado, pero por el momento han anunciado la apertura de las inscripciones de los cursos. En tal sentido, dijo que la inauguración será el miércoles 24 de julio del presente año.



Novedades del Centro



Las clases de Centro Futuro serán impartidas en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Industria Nacional de la Aguja (Inaguja), Cincinnatus Institute y la Fundación Altice.



La oferta curricular del centro incluye tecnología, belleza y costura. También se impartirán clases de inglés por inmersión a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).



Los cursos que dará el Infotep son Manejador de Paquete de Oficina (Word, Excel y PowerPoint). En tanto que el de Belleza, comprende clases de lavado y secado de pelo, técnicas actualizadas del mundo de maquillaje y masaje, según informó Camacho, directora del centro.



Y por último impartirán clases de Electricidad. Mientras que el Inaguja dará docencia de Operador de Máquina, Costurero Doméstico, Artesano en Bisutería y el Diplomado en Gestión Administrativa para el Emprendimiento.



Una de las novedades que trae Centro Futuro en su matrícula académica son las clases que impartirá Cincinnatus Institute, la que incluye Nivelación académica, Inteligencia Artificial y Capacitación Técnica.

La coordinadora de Cincinnatus informó que la técnica de aprendizaje que será utilizada en las clases será el método E Learning.



Explicó, además, que las clases serán impartidas en un sistema de bloques, es decir, el estudiante tendrá que comenzar con una nivelación académica, que incluye clases de pensamientos críticos, creativos y técnicas de aprendizaje, de manera que puedan descubrir sus tipos de aprendizaje personal, debido a que no todos aprenden de la misma manera.



Luego de este paso, el estudiante podrá cursar uno de los cursos técnicos que ofrece esta academia educativa, tales como Desarrollo de Software, Administración de Proyectos Tecnológicos, DevOps y Control de Calidad de Proyectos Tecnológicos.



Otro atractivo que trae Cincinnatus será la clase de eSports, también conocida como videojuegos, en la que el estudiante podrá adquirir los conocimientos básicos para la creación de software para videojuegos y participar en las competencias internacionales. También, aprenderán a crear su canal de YouTube para subir contenidos y podrán dominar los términos básicos del idioma inglés para desarrollar sus proyectos.



Camacho estima que cada programa académico podrá tener aproximadamente entre 25 a 30 estudiantes por aula y por programa. El edificio está ubicado en la avenida Nicolás de Ovando entre la calle 37 y la avenida Ortega y Gasset.

Una de las aulas donde serán impartidas las clases de Cincinnatus Institute.

Personas inscritas en los cursos

De acuerdo con Wilfredo Antonio Rojas Jiménez, coordinador académico del centro, hasta el momento se han inscrito en un listado alrededor de 367 personas interesadas en los cursos técnicos, de esa cantidad, 289 han llenado la solicitud y 78 solo han ido a preguntar por la oferta curricular.



Jiménez, explicó que uno de los cursos más demandados es Paquete de Oficina, con 60 personas; 54 en Belleza; tres en Peluquería; 35 en Electricidad; 12 en Artesano en Bisutería; 24 en Costura Doméstica; 26 de Operador de Máquina; 26 en el Diplomado en Gestión Administrativa para el Emprendimiento y 24 en Inteligencia Artificial (IA), para un total de 249 personas inscritas.