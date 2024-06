Tienen en común que a veces tienen que mentir. Luis Abinader dijo que no se va a reelegir, pero antes lo dijo Balaguer y se postuló. También Hipólito se postuló. Luis lo dice para no desanimar a los que aspiran, pero todos sabemos que sus seguidores se encargarán de aprovechar la reforma constitucional para hacer posible la reelección indefinida. El único expresidente que se puede postular es Leonel Fernández, no tiene sentido que Danilo Medina y Luis Abinader no puedan también hacerlo. En el caso de Leonel sigue en pompa sus aspiraciones de volver, no porque quiera, es solo para mantenerse vigente. Si dice que ya terminó su carrera política perderá la Fuerza del Pueblo.