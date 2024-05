Vivir en equilibrio es crucial, es la armonía que alinea el alma a la perspectiva del Padre y nos fundamenta para ser fuertes sin ser violentos, ser audaces sin pasarnos de listos, ser sensibles sin debilitarnos, saber callar sin pisotear la razón, vivir la libertad sin caer en el libertinaje, ser generosos mas no vulnerables, ser felices sin obviar la realidad, ser uno mismo sin sentir culpa, a ser santos sin menospreciar la plenitud, ser justos sin atropellar, ser nobles con arrojo, ser correctos sin doblegar el honor, ser sensatos pero nunca cobardes, a defender los derechos pero consagrando los deberes, amar a tu enemigo sin perderte a ti mismo, a no cambiar los valores por colores y a no llamarle pasado a los principios, ¡porque Dios es el mismo!