Tras el anuncio oficial de la Junta Central Electoral (JCE), en el que dio como ganador de las elecciones del 19 de mayo a Luis Abinader, algunos politólogos locales -y hasta el menos autorizado para analizar el panorama político-electoral de República Dominicana-, comenzaron a emitir sus juicios de valor.



Y dentro de sus perspectivas opiniones figura el nombre del expresidente Leonel Fernández, que fue nominado como candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP).



El criterio de politólogos, y podemos decir que lo han hecho “por consenso”, es que Leonel Fernández, con su nuevo fracaso electoral, debe retirarse de la política. O al menos, según su categórica opinión, “ya no volver a optar por la Presidencia de la República”.



¡Es una advertencia muy atrevida!



El principal argumento que esgrimen es que el líder de la Fuerza del Pueblo ya no tiene “los bríos” que da la juventud para ser aspirante a la jefatura del Estado.



Su precisión agrega el siguiente detalle: “Leonel, para las elecciones del 2028, tendrá 74 años. Es una edad ya avanzada para lidiar con una candidatura presidencial. Es decir, estará viejo”.



Antes de entrar en el análisis, que derrumba por completo esa la floja opinión, explico que para las elecciones presidenciales de mayo del 2028, Fernández tendrá 73 años, no 74. Leonel. cumplirá 74 años el 26 de diciembre del 2028.



Para ponerle un detalle humorístico a este artículo, a propósito de la alegada vejez del connotado estadista dominicano, recuerdo el popular eslogan diseñado para publicitar un ron: ¿Viejo quién? “Viejo es el Siboney”



Expongo, y lo hago en función de una realidad política-electoral latente, que algunos de los analistas y politólogos locales -y me atrevo a llamarlos analistas políticos de pacotilla- muchos de ellos improvisados en ruidosos “talks-shows” de la radio nacional, no podrán frenar el liderazgo del doctor Fernández. Pero que se conformen con ser bocinas pagadas



Para contrarrestar, con pruebas fehacientes, la perversa opinión de que el líder de la Fuerza del Pueblo, “por viejo”, ya no debe seguir en el campo electoral, cito algunos ejemplos de personalidades que con aparentes edades avanzadas han sido -y otros son en la actualidad- candidatos a la presidencia.

El caso más palpable lo tenemos en nuestro país con Joaquín Balaguer, otrora líder del Partido Reformista Social Cristiano.



Balaguer, y es un hecho innegablemente sabido, después de gobernar a la nación durante tres períodos consecutivos (los inolvidables fatídicos 12 años, del 1966 al 1978), en mayo de 1986, a la edad de 78 años, volvió a ser candidato a la primera magistratura del Estado.

