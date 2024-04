Un millón y medio de pesos se repartirá el sábado entre los aficionados ganadores en las jugadas al pool de 6 y al pool de 5, en el cartel programado para la ocasión, por la celebración del aniversario número 29 del Hipódromo V Centenario.



Para los ganadores al pool de 6 se repartirá un millón de pesos, en caso que no haya un ganador a El Poolpote ese día. Para los del pool de 5 se repartirá medio millón de pesos, en caso que no haya un único ganador ese día.



La repartición se haría a partes iguales entre todos los ganadores de esas jugadas mencionadas, en cada caso.



Se hará por disposición de la Comisión Hípica Nacional y en virtud de su resolución número 09-2024.

El Clásico Aniversario 29 del Hipódromo V Centenario se disputará a la distancia de 1,700 metros; en la quinta carrera del cartel #34. El evento está dedicado a Niní Cáffaro, leyenda viviente del canto popular en el país, y un gran aficionado hípico.



Participarán los siguientes ejemplares importados, mayores de 3 años, no reclamables: Cadete (1), del Establo Maralba; Wicke Wells JLC (2), de la cuadra Wells Stable; Got Em Thinking (3), del Establo San Lázaro; Water Cay (4), del Establo Marifé. También competirán: Fellow Feeling (5), del Establo San Lázaro; Puckett (6), del Establo Limpia Base; y Uncle Gregory (7), del Establo Don Beto Racing.



Cadete (1) llevará la monta de José Villalobos. Wicke Wells JLC (2) tendrá sobre el lomo al jinete Inoel Beato. Got Em Thinking (3), a Carlos de León.



Las bridas de Water Cay (4) estarán en manos del jinete José F. Rojas. Las de Fellow Feeling (5), en las de Luiyi Ortiz.



Puckett (6) tendrá sobre el lomo a Esmerlin Justo y Uncle Gregory (7), a Héctor Hernández. La dedicatoria del Clásico Aniversario 29 a Cáffaro es por su trayectoria y por sus desinteresados aportes al hipismo en el país. Cáffaro recibirá una placa de reconocimiento de parte de la Comisión Hípica Nacional y entregará los trofeos correspondientes a los ganadores del evento.