El combinado femenino nacional viene de participar en la Liga de Naciones, justa en la que registró marca de 2-9

La participación de las Reinas del Caribe concluyó el pasado sábado con un revés ante Bulgaria 3-2.

Ahora, el seleccionado dominicano se prepara para otra importante justa y más en la casa: el Final Six, pautado para arrancar el miércoles 26 del presente mes en el Palacio de Voleibol, “Ricardo- Gioriver- Arias”, organizado por la Confederación Norte-Centroamérica y del Caribe con el apoyo de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli).



“Ustedes saben que nuestras Reinas del Caribe vienen preparándose para su cuarta participación en los Juegos Olímpicos de París, Francia, algo que llenará de gloria y orgullo al pueblo dominicano”, dijo Milagros Cabral, directora general del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino.



Los países que estarán compitiendo en la Copa Panam Norceca Final Six están las vigentes campeonas de Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.



“Será un evento de primera calidad, que contará con la presencia de los mejores seis equipos de América”, dijo el licenciado Alexis García, presidente de Fedovoli. “Nuevamente, el público dominicano podrá ver a sus reinas jugando en la casa. Es una gran oportunidad para verlas, porque será la última ocasión que estarán en el país antes de partir para los Juegos Olímpicos de París”, agregó.



Precisamente, París 2024 serán los cuartos Juegos Olímpicos para la selección femenina dominicana, y segundos consecutivos. Debutó en Atenas 2004 y su mejor resultado fueron los cuartos de final, que alcanzó en Londres 2012 y Tokio 2020, respectivamente.



Las competencias de voleibol femenino comenzarán el 27 de julio.



“Las expectativas que hay son buenas para estar en el pódium. Creo que ha llegado el tiempo y la madurez acumulada, la destreza y las ganas, sobretodo, de que las Reinas del Caribe mejoren ese segundo lugar de Londres en 2012 y puedan llegar a la final entre las primeras cuatro y ahí sí es verdad que cualquier cosa puede pasar”, dijo Cristóbal Marte Hoffiz, presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales.



Estará dedicada a Brenda Castillo



Final Six 2024 tendrá una dedicatoria “muy especial”, debido a que se honrará la trayectoria de la atleta Brenda Castillo, considerada la mejor líbero del mundo y la más laureada, en el voleibol mundial.



Milagros Cabral manifestó que la fanaticada dominicana siempre le ha brindado su sólido respaldo al conjunto de las Reinas del Caribe desde hace décadas, se sentirán muy felices al conocer que se reconocerá, en su país, el talento, la entrega y dedicación de Castillo.