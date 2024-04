El gran día para el jinete dominicano Joel Rosario llegó. Hoy se conocerá la noticia de si ingresará al Salón de la Fama del Museo Nacional de Carreras, cuya sede se encuentra en Saratoga, Nueva York.



Rosario integra la clase 2024 de ocho personalidades y nueve caballos que serán considerados para ser exaltados en el día de hoy.



Además de Rosario, se encuentran en la lista Jorge F. Chávez, como los únicos jinetes. También están los entrenadores Christophe Clement, Kiaran P. McLaughlin, Graham Motion, Doug F. O’Neill, John W. Sadler y John A. Shirreffs. Los caballos de carrera a evaluar son Blind Luck, Game On Dude, Gio Ponti, Gun Runner, Havre de Grace, Justify, Kona Gold, Lady Eli y Rags to Riches.



Para ser elegido se requiere el 50% más un voto del panel de votación. Los finalistas debían recibir el apoyo de dos tercios del Comité de Nominaciones de 15 miembros para calificar para la votación.



Para ser elegibles, los entrenadores deben tener una licencia de 25 años y los jinetes de 20. Los purasangres deben estar jubilados durante cinco años. Los candidatos deben haber estado activos en los últimos 25 años.



La ceremonia de incorporación al Salón de la Fama será el viernes dos de agosto en el Fasig-Tipton Sales Pavilion en Saratoga Springs, Nueva York, a las 10:30 de la mañana en una ceremonia abierta al público.



El orgullo de la República Dominicana, de 39 años, es el cuarto jockey con mayores ganancias en la historia, con más de 316 millones de dólares. En su carrera en Estados Unidos, ha acumulado 15 victorias en la Breeders’ Cup, un Kentucky Derby, un Belmont Stakes y 408 carreras de grado, incluyendo 113 Stakes de grado 1.



También ha sido campeón jinete en los circuitos de California: Santa Anita Park, Del Mar y el desaparecido Hollywood Park.

“He tenido mucha gente que me ha ayudado”

“He tenido mucha gente que me ha ayudado durante mi carrera. Pienso que han visto el trabajo y el sacrificio que he hecho y me han dado la oportunidad. También he tenido suerte y gracias a Dios hemos logrado bastante, hemos ganado muchas carreras que a lo mejor estando allá en República Dominicana no pensé que fuera a ganar”, señaló Rosario.