Santiago. El senador de Santiago, Daniel Rivera, resaltó una serie de obras viales y hoteleras que están contribuyendo para fortalecer el turismo de salud, eventos y convenciones en esta provincia.



El legislador destacó las inversiones del como en el caso del edificio HOMS Health and Wellness (HHWC) del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), para continuar fomentando el turismo de salud y desarrollado, un complejo innovador que fusiona una torre profesional de especialidades médicas, un hotel y un centro de convenciones.



Destacó el levantamiento de cuatro grandes cadenas hoteleras, incluyendo el Ágora Santiago Center, que incluye el Hotel Curio Collection by Hilton; cuenta con 177 habitaciones amplias y elegantes, muchas de ellas con vistas a la Cordillera Central y el AC Hotel by Marriott con 140 habitaciones.



Aseguró que en esa demarcación existen centros médicos como Unión Médica, Coromina Pepín, Centro médico del Cibao, Instituto Materno Infantil, Centro de Intervenciones Cardiovasculares (Cenicardio).



Además de que próximamente terminarán la construcción del Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA), los cuales ofrecen todos los servicios especializados de intervenciones en endoscópicas cerebrales y cardiovasculares y odontología, orientado al confort que requieren los turistas.

Agregó que las nuevas obras sirven para fortalecer la industria sin chismenas, diseñadas para satisfacer la creciente demanda de turismo de convenciones y reuniones (MICE) en la región.



Aseguró que los centros médicos de la Ciudad Corazón cuentan con todas las tecnologías de punta y recursos humanos muy capacitados en cada área para realizar cualquier procedimiento quirúrgico y dental.



El senador de la provincia asegura que Santiago tiene todas las escuelas de medicina e investigación para asistir a los turistas y cualquier ciudadano que viaje al país a realizarse procedimientos médicos.