El vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, exhortó a sus colegas en la Cámara Alta a tomar “un tiempo razonable” en la elección de los cinco nuevos miembros de la Cámara de Cuentas (CCRD), “porque la prisa, es mala consejera”.



El pleno senatorial está convocado a sesión para el próximo martes 8 de abril, a las 2:00 de la tarde, siendo el principal motivo del encuentro el conocer y votar por el informe sobre los titulares de la Cámara de Cuentas 2025-2029 que rendirá la comisión especial que preside Guillermo Lama (PRM-Bahoruco).



Al respecto, el senador del Distrito Nacional entiende que ahora es momento de evaluación de los perfiles de los 15 finalistas que buscan ser parte del órgano fiscalizador así como de discusión entre los comisionados.



Aunque está consciente de que la comisión especial es soberana para tomar “una buena” decisión, insiste en que se requiere el consenso “de todas las partes”. “Conversémoslo tranquilo. No hay prisa, porque corremos el riesgo de tener cuatro años más de una Cámara de Cuentas que no sirve, que no le genera confianza al pueblo dominicano”, aconsejó.



Fernández recordó, además, que los integrantes de las cinco ternas remitidas por la Cámara de Diputados ya fueron entrevistados por el equipo de 11 legisladores -al cual pertenece- y cada uno expuso su hoja de vida y lo que haría en caso de ser elegido.



Sobre el tema, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que en la próxima semana el país tendrá una nueva Cámara de Cuentas.