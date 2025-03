Este 17 de marzo se conmemoran 50 años del asesinato del periodista Orlando Martínez, un trágico suceso que marcó un antes y un después en la historia del periodismo en República Dominicana.



En honor a esta fecha, su hermano, Sergio Martínez, ha enviado una emotiva carta a los medios de comunicación en la que resalta el legado y la moral de Orlando.



En la misiva, Sergio expresa: “A cincuenta años de una ausencia material forzada, de una sin razón inesperada, de un hecho inútil que invirtió lo deseado, de una cobardía por querer acallar tu voz, porque sabía que tu pluma dictada por la luz que iluminaba tu mente prodigiosa, repleta y cargada de verdades, era ética; no querían que llegaras a los oídos de tu pueblo que ansiosos de escucharla con la claridad que tú las expresabas, pues ponías en descubierto todas las maldades, engaños y maledicencia conque nos explotaban”.



En la carta, Sergio Martínez también manifesta lo siguiente: “Sus conciencias no tenían manera de resistir el valor y ardor de tantas razones envueltas en esos escritos en Microscopio, que disparaban directamente a la sucia conciencias de un hipócrita dictador, y sus cómplices civiles y militares que desfalcaban el estado y derramaban la sangre de valiosos e inocentes dominicanos”.



A pesar de la cobardía que se utilizó para acallar su voz, Sergio subraya que el grito de justicia nunca se apagó. “Al amparo del poder, el dictador se permitió mantener oculta durante tanto tiempo la justicia de esa barbarie, pero sin respetar el paso del tiempo y apoyados en los constantes reclamos “de nosotros tus familiares, tu pueblo mantuvo el grito de justicia hasta llegar a la condena de los ejecutores”, señala el comunicado.



Concluye: “En cuanto a las mentes planificadoras no fue posible ajusticiarlos, ya que aunque fueron descubiertos estaba el bloqueo de quien dio la orden y el visto bueno, el presidente”.