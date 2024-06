Con un rostro de preocupación y notables facciones de cansancio se encontraba en el Hospital Infantil Robert Read Cabral Alexandra Custodio, con su bebé de un año en brazos, el cual es una víctima más del incremento de casos de virus respiratorios que vive el país.



“Mi niño Abdiel Alexander duró recientemente tres días ingresado con neumonía en el Hospital Municipal Doctor Jacinto Ignacio Mañón, hasta que le dieron de alta, le indicaron una serie de medicamentos, que yo le he estado dando, pero la fiebre y la secreción nasal le continúan, así que lo traje a la consulta del Hospital Infantil Robert Read Cabral, que es un mejor centro. Porque ya no sé qué hacer”, declaró la madre.



Fuera de la sala de facturación del pediátrico de tercer nivel, que se encontraba abarrotada, estaba Ana Francisca cargando a su hijo de tres años, Jaylin Sebastián, quien según su madre en los últimos tres días ha presentado síntomas de asfixia, por la congestión nasal, que le provoca el virus que le afectada.



Se recuerda que durante las últimas semanas la República Dominicana ha estado bajo la incidencia de varios fenómenos atmosféricos, tales como el polvo del Sahara, vaguadas y ondas tropicales, hecho que está provocando un aumento en los casos de virus respiratorios.



Clínica abarrotada



De igual manera, la emergencia de adulto de la clínica Cruz Jiminián del sector de Cristo Rey se encontraba abarrotada de pacientes, al grado de que el jefe de emergencia, Santiago Calderón asegura que más del 50% de estos pacientes está por síntomas de virus respiratorios.



Al conversar con el doctor explicó que durante un día aproximadamente 400 pacientes visitan la emergencia de este centro médico y que debido al incremento “bestial” de casos de virus respiratorios que se han presentado en las últimas semanas, más de la mitad son por la sintomatología de esta enfermedad.



Al recorrer la emergencia de la Cruz Jiminián se visualizó en horas del mediodía de ayer tan llena que algunas personas estaban de pie a la espera de asistencia.



Alertan por aumento de otros virus



En este sentido, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián hizo un llamado a la población a cuidarse de otros virus igual o muchos más dañinos que el de la influenza, adenovirus y rinovirus, que están produciendo el aumento de casos.



El doctor Cruz Jiminián pidió a la población que se cuide del virus del dengue e incluso advirtió sobre los posibles casos de paludismo, explicó que luego de las lluvias las aguas estancadas que queden son potenciales criaderos de los mosquitos que transmiten estas enfermedades.



De igual modo, se pronunció la directora del pediátrico Infantil Robert Read Cabral, Mabel Jones, quien recomendó a los padres no acumular agua en tanques destapados y estar atentos a las recomendaciones del Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud, que ofrecen informaciones a través de los medios de comunicación.



Asimismo, pidió a los padres llevar a sus niños al centro médico más cercano ante cualquiera de los síntomas producidos por el dengue, el sincitial respiratorio y otros virus, sin medicarlos, para que sean ellos los que determinen qué fármacos conviene prescribirle.

MISPAS llama a prevenir leptospirosis

De igual manera el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), ante las lluvias que afectan al país, recordó a la población tomar medidas preventivas, entre estas evitar el contacto con aguas estancadas para evitar la leptospirosis y otras enfermedades.



Al mismo tiempo advierte que con las depresiones se intensifican varias enfermedades como el dengue, episodios diarreicos agudos y enfermedades respiratorias, por lo que mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica, respuesta, control y prevención ante la ocurrencia de algún brote, principalmente en las demarcaciones de mayor vulnerabilidad.



En este orden informó que dispone de medicamentos para combatir esta afección y otras enfermedades bacterianas.