Santiago. A pesar de que los familiares identificaron el cadáver de Alfred Joel Fernández, sus restos no han sido sepultados debido a que se realizan las pruebas de ADN y odontológicas.



El fiscal titular de la provincia Espaillat, Yorelbin Rivas Ferreiras, dijo a elCaribe que aunque los parientes identificaron a Fernández por las prendas de vestir, aún deben agotar el proceso legal correspondiente para este tipo de casos. Los restos aún permanecen en el Inacif en Santiago.



El fiscal de Espaillat expresó que las prendas de vestir no son suficientes, por lo que una odontóloga forense junto con equipo multidisciplinario trabajan en su identificación, junto con otras muestras de ADN, las cuales fueron enviadas a Santo Domingo para las experticias de lugar, y la comparación con la madre de la víctima.



Dijo que a pesar de que Oscar Ureña reveló dónde se encontraba el cadáver, para los organismos de investigación, no son pruebas suficientes.