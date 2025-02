Santiago. El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, advirtió que la República Dominicana requiere enfrentar desafíos como la preocupación que genera el alto costo de la vida, daños a ríos, y seguridad ciudadana.



Durante la homilía en el tedeum con motivo de la celebración del 181 aniversario de la independencia nacional, monseñor Rodríguez dijo que debido a las alzas de los productos de la canasta familiar, hay pocas posibilidades para las personas con menos recursos económicos.



“Hay un conato de incendio en esto de la mina de oro en Cotuí. Yo espero con el diálogo que encabeza el obispo de La Vega, Tomás Morel, que de esto resulte un trato justo y mejor para los campesinos que están sacando de sus tierras, que no nos envenenen los ríos, que no nos dejen solamente cráteres. Que no solamente saquen riquezas de la República Dominicana, que traten el territorio con dignidad”, apuntó.



Planteó que se requiere mejorar el sistema de salud y fortalecer la inversión en la atención a los enfermos y a los jóvenes.



Problemas sociales



Monseñor Rodríguez expresó que aunque se trabaja de manera ardua en la seguridad ciudadana, hay que continuar haciendo esfuerzos para reducir los hechos de violencia y criminalidad.



Hizo un llamado a tomar la antorcha de aquellos que lucharon por lograr la independencia, para que la nación se mantenga libre en independiente.



“Nosotros estamos llamados y comprometidos a recibir este donde la libertad, con alegría, pero con responsabilidad”, apuntó.



Mostró preocupación por las esclavitudes modernas como la corrupción, la injusticia, con la indiferencia del sufrimiento.



Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, recordó que la sociedad es un reflejo de la forma de vida que lleva cada persona. Entiende que hay que enfocarse en buscar la libertad, fundamentada en la verdad y no en el libertinaje, de poder denigrar o difamar a las personas.



En tanto que el obispo de la diócesis de Puerto Plata, monseñor Julio César Corniel Amaro, mostró preocupación por los jóvenes que emigran del país de manera ilegal, criticó la falta de oportunidades, que hace que muchos busquen el dinero fácil



Pidió a las autoridades buscar alternativas para que la población no sufra ante el aumento de los artículos de la canasta familiar y puedan superarlos.



Corniel Amaro llamó la atención para cuidar los recursos naturales y el medioambiente, sobre todo el tema de la contaminación de los ríos y evitar su deterioro. Considera necesario gestionar un mejor destino para los desechos sólidos y sus buenas prácticas y respetar las comunidades que se ven afectadas por dicha situación.

Actividades en Santiago por la Independencia

Los actos por el 181 aniversario de la indepedencia empezaron con el enhestamiento de la bandera frente a la gobernación provincial, encabezado por la representante del Poder Ejecutivo, Rosa Santos, quien destacó la importancia de fortalecer las actividades locales de fechas patrias.



El historiador Robert Espinal, al hacer la reseña del acontecimiento registrado el 27 de febrero de 1844, habló de la importancia jugada por Santiago en consolidar la independencia.