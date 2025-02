Santiago. En el proceso de desalojo para dar paso a los trabajos de saneamiento del arroyo de Gurabo, las autoridades enfrentan nuevos escollos por parte de quienes son propietarios de viviendas y locales comerciales.



Y es que las bajas ofertas hechas por los funcionarios del Gobierno a los dueños de negocios como minimarket, talleres de puertas y ventanas, algunos con más de 15 años instalados en el sector Los Santos, encuentran el rechazo de sus dueños



Otros desalojados en el barrio Los Solares, de Los Santos Abajo, dicen que solo están reconociendo las casas demolidas, por lo que ofrecen un apartamento en el proyecto habitacional de Villa Bao, del distrito municipal de Hato del Yaque, y no así por los locales con que contaban como talleres de herrería o de mecánica.



Miguelina Almonte, dueña del minimarket Renacer, y de cinco apartamentos en un edificio de tres niveles, dijo que recientemente le ofrecieron 10 millones de pesos por estos espacios.



Pagos irrisorios



“Aunque tiene un solar, ellos no tienen que pagarlo, solo por el negocio y los apartamentos. Yo tengo 31 años viviendo en Los Santos y no sé qué hacer con el dinero que me están ofreciendo para salir”, dijo Miguelina Almonte al hablar con reporteros de elCaribe.



De su lado, Alfonso García, propietario de un negocio de puertas y ventanas dijo que algunos funcionarios se presentaron el pasado sábado para informar del desalojo.



“Ellos quedaron en volver nuevamente este fin de semana para hacer las ofertas de adquirir nuestro local. Vamos a esperar que nos ofrecen”, dijo García.



En el caso de Elizabeth de León, ni siquiera han hablado con ella, a pesar de que supuestamente es la propietaria de una vivienda, marcada para fines de demolición.

Dueños de negocios se quejan por dificultades

Las mayores quejas la presentan los desalojados de Los Solares, quienes dicen que solo le están pagando por sus casas demolidas, no así por sus establecimientos.



El proceso de intervención que comprende 4.2 kilómetros del arroyo de Gurabo, es una obra que pretende impactar la vida de más de 900,000 personas de varias comunidades