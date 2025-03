Santiago. La falta de carreteras y caminos vecinales afecta comunidades de Puerto Plata y Santiago, tras meses en espera del cumplimiento de las promesas.



En el caso de El Hoyazo perteneciente al distrito municipal de Pedro García, al norte de la provincia de Santiago, según los comunitarios tienen seis décadas pidiendo la construcción de la carretera principal.



Los afectados denunciaron que la compañía Metal ACD lleva seis meses con los recursos entregados por el Gobierno dominicano y todavía no se han iniciado los trabajos.



“Nos hemos reunido con la Gobernación Provincial, Obras Públicas y el alcalde Jeudith Rodríguez y la compañía es la que da excusas… Queremos que den la cara, fueron RD$140 millones asignados, y ya les dieron un anticipo”, manifestó el munícipe Óscar Ulloa.



Asimismo, destacaron que desde enero los contratistas llevaron los equipos a utilizar y hasta la fecha no han vuelto a aparecer.



“Hacemos un llamado a esa compañía para que sean responsables. Al presidente Luis Abinader y al ministro Eduardo Estrella para que investiguen esto”, expresó Simeón Vidal, un residente en la zona.



Incomunicados



Mientras que en la localidad de Juan de Nina, Puerto Plata, se muestran preocupados por la inexistente comunicación por la escasez de caminos vecinales.



“Con las inundaciones de diciembre quedamos incomunicados, luego vinieron con los equipos y no volvieron. Si cae una gota de agua no podemos entrar, ni salir. Ellos movieron los caminos con los aparatos, dejaron el lodo y nosotros hemos hecho espacios”, reveló Inocencia Martínez, presidenta de la referida junta de vecinos.



Los comunitarios esperan que las autoridades competentes les ayuden con la construcción de aproximadamente cuatro kilómetros de senderos. En caso de no ser escuchados aseguran que continuarán con la lucha.