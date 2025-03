Santiago. Los afectados por varios incendios ocurridos en los últimos días en Santiago continúan esperando ayuda de parte de las autoridades gubernamentales.



Los damnificados con mayor tiempo en espera de ayuda son los del siniestro ocurrido el 11 del presente mes, provocado presuntamente por la explosión de un tanque de gas, en Villa Rosa I, del sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste; quienes apenas han conseguido hojas de zinc, pero no un lugar para dormir ni ajuares.



“Yo fui al ayuntamiento y pude conseguir 16 hojas de zinc para techar mi casa. El alcalde Eddy Báez me prometió una cama, un cilindro y una estufa. Me dijo que iba a cruzar y aún no ha pasado”, manifestó el afectado Amaury Minaya.



El referido siniestro provocó la muerte de Emilia Guillén de 22 años de edad. Posteriormente falleció Adiel Martínez, de 29 años, luego de estar siete días en estado delicado en un centro de salud en Santo Domingo.



Los damnificados hacen un llamado a las autoridades para que escuchen sus reclamos, ya que no tienen dónde dormir y algunos de ellos lo perdieron todo, el aumento de los fuegos ha generado preocupación.